En plena Jornada 17 del Apertura 2026, ya se conoce a 9 equipos eliminados de la Liguilla. Por el momento, solo falta que se defina el último equipo eliminado.

Equipos eliminados del Apertura 2026

El primer equipo en quedar fuera del Apertura 2026 fue el conjunto de Juárez, que terminó en el último lugar de la tabla con 12 puntos.

En el lugar 17 se ubica por el momento Necaxa 13 puntos y en el 16 Atlante con 14 puntos terminaron el torneo. A la lista de eliminados se unieron Tigres, Atlético de San Luis y Puebla que no llegaron a los puntos necesarios.

En esta jornada 17, se unieron a la lista de eliminados Querétaro, Pumas y Santos.

El último eliminado se definirá entre Rayados de Monterrey o Xolos de Tijuana.

En el caso de Necaxa, Tigres, Querétaro y Pumas, aun tienen un juego por disputar, que lo pueden hacer cambiar de posición en la tabla pero no dejan de estar eliminados.

Los 7 equipos clasificados a Liguilla del Apertura 2026

Los siete equipos que ya tienen su lugar asegurado a la Liguilla del Apertura 2026 son:

Cruz Azul

América

Chivas

Atlas

Toluca

León

Pachuca

Aun puede haber cambios en la tabla de posiciones pues quedan varios juegos por disputarse, es por eso que aun no se definen los encuentros de Liguilla.