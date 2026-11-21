La liguilla del Torneo Apertura 2026 comienza a tomar forma y ya tenemos siete clubes invitados a la fase final en el presente certamen. La victoria de los Tuzos del Pachuca sobre los Diablos Rojos del Toluca metió al equipo hidalguense y dejó totalmente sin posibilidades a Santos Laguna y a los Pumas de la UNAM.

El último lugar de la liguilla se disputa entre los Xolos de Tijuana y los Rayados de Monterrey, de momento, el equipo comandado por Gilberto Mora está dentro, sin embargo, un triunfo de la Pandilla en Ciudad Universitaria pondrá a los albiazules en la fase final.

Clasificados oficiales al momento

Cruz Azul 32 América 30 Chivas del Guadalajara 30 Atlas 28 Toluca 27 León 27 Pachuca 25

De momento, los Xolos de Tijuana son octavo lugar con 25 unidades y una diferencia de +4, por otro lado, Rayados de Monterrey tiene 25 puntos con +2 (contando el empate que está sacando ante Pumas).

Con este escenario, los pupilos de Matías Almeyda tendrán que ir con todo en busca de los tres puntos en Ciudad Universitaria ante unos Pumas ya eliminados. Por otro lado, Xolos tendrá que encomendarse a la escuadra auriazul si sueña con estar en la fase final.