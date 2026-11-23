México volverá a vestirse de gala para recibir una justa mundialista. Este lunes se confirmó de manera oficial que territorio nacional será anfitrión de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031, compartiendo la organización en una histórica candidatura conjunta junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.
La noticia fue ratificada durante el Congreso Extraordinario de la FIFA celebrado en Zúrich, Suiza, y celebrada de inmediato por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) a través de sus redes sociales con un mensaje lleno de entusiasmo: “Volveremos a vivir la emoción de un Mundial en casa. Esta vez, para celebrar, impulsar y llevar aún más lejos el futbol femenil”.
El certamen de 2031 marcará un hito sin precedentes en la historia del balompié femenino, ya que será la primera Copa Mundial Femenina disputada en cuatro países y la edición más grande hasta la fecha, ampliando su formato a 48 selecciones participantes y 104 partidos. Para México, este nombramiento representa un respaldo total al crecimiento exponencial de la Liga BBVA MX Femenil y al proyecto de selecciones nacionales, organizando por primera vez una cita mundialista femenina de categoría mayor.
Sexto Mundial de la FIFA en territorio mexicano
Con la designación oficial para 2031, México reafirma su estatus como uno de los anfitriones predilectos y más experimentados en la historia del futbol internacional, alcanzando la cifra de seis Copas del Mundo de la FIFA organizadas en su territorio a lo largo de más de seis décadas:
- Copa Mundial de la FIFA México 1970: El primer Mundial celebrado en suelo azteca, recordado eternamente por la coronación del Brasil de Pelé en el Estadio Azteca.
- Copa Mundial Juvenil Sub-20 México 1983: Certamen de categorías menores que rompió récords de asistencia en sus distintas sedes.
- Copa Mundial de la FIFA México 1986: México se convirtió en el primer país en albergar dos Mundiales mayores, escenario de la consagración de Diego Armando Maradona.
- Copa Mundial Sub-17 México 2011: Edición inolvidable para la afición local tras conquistar el campeonato del mundo en casa, segundo en su historia en la categoría.
- Copa Mundial de la FIFA 2026: Coanfitrión histórico junto a Estados Unidos y Canadá en el primer Mundial de 48 selecciones.
- Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031: La nueva fiesta grande que consolidará el legado mundialista de México, ahora impulsando el futbol femenil junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.