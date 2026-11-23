México volverá a vestirse de gala para recibir una justa mundialista. Este lunes se confirmó de manera oficial que territorio nacional será anfitrión de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031, compartiendo la organización en una histórica candidatura conjunta junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

La noticia fue ratificada durante el Congreso Extraordinario de la FIFA celebrado en Zúrich, Suiza, y celebrada de inmediato por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) a través de sus redes sociales con un mensaje lleno de entusiasmo: “Volveremos a vivir la emoción de un Mundial en casa. Esta vez, para celebrar, impulsar y llevar aún más lejos el futbol femenil”.

El certamen de 2031 marcará un hito sin precedentes en la historia del balompié femenino, ya que será la primera Copa Mundial Femenina disputada en cuatro países y la edición más grande hasta la fecha, ampliando su formato a 48 selecciones participantes y 104 partidos. Para México, este nombramiento representa un respaldo total al crecimiento exponencial de la Liga BBVA MX Femenil y al proyecto de selecciones nacionales, organizando por primera vez una cita mundialista femenina de categoría mayor.

Volveremos a vivir la emoción de un Mundial en casa. Esta vez, para celebrar, impulsar y llevar aún más lejos el futbol femenil.



México será anfitrión de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica



¡México otra vez! pic.twitter.com/amehF9tnwJ — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) November 23, 2026

Sexto Mundial de la FIFA en territorio mexicano

Con la designación oficial para 2031, México reafirma su estatus como uno de los anfitriones predilectos y más experimentados en la historia del futbol internacional, alcanzando la cifra de seis Copas del Mundo de la FIFA organizadas en su territorio a lo largo de más de seis décadas: