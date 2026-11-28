El Derbi de las Américas está definido; el Deportivo Toluca contra el Palmeiras de Brasil. El cuadro brasileño le ganó por la mínima diferencia a Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores 2026 y con ello, tendrá que verse las caras con el equipo mexiquense en suelo qatarí.

El miércoles 9 de diciembre en el Estadio Jassim Bin Hamad de Doha, Qatar será el duelo entre los Diablos Rojos del Toluca y el Palmeiras en lo que será el Derbi de las Américas 2027 y el vencedor de este duelo tendrá que verse las caras con el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica (sábado 12 de diciembre).

Cabe recordar que, el Toluca llegará como monarca de la Concacaf Champions Cup en la cual derrotó en la gran final a los Tigres de la UANL. Por otro lado, tendremos que ver cómo encaran los Diablos Rojos este partido tras el anuncio de Antonio Mohamed de que los dejará a final de este semestre.

Concacaf vs Conmebol

En la historial del Derbi de las Américas, cada confederación lleva un triunfo. En 2024, los Tuzos del Pachuca golearon 3-0 al Botafogo de Brasil, mientras que, un año después, Flamengo venció 2-1 al Cruz Azul de Martin Anselmi.

Este Derbi de las Américas 2027 se desempatará la serie, veremos si los Diablos le devuelven la ventaja a Conca o Palmeiras se impone por Sudamérica.