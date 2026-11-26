El Olympiacos de Armando ‘Hormiga’ González buscará mantener el invicto en la UEFA Europa League cuando se enfrente este jueves 26 de noviembre a un deslucido AC Milan que solo registra una victoria en cuatro partidos.

El conjunto de El Pireo se presenta ante su público con equipo estelar y buscará hacer valer su localía contra el otrora gigante europeo que vive sus peores momentos en competiciones europeas, muy alejado del protagonismo que lo llevó a convertirse en el segundo máximo ganador de la UEFA Champions League.