El Olympiacos FC recibe al Iraklis este domingo 22 de noviembre en el Georgios Karaiskakis Stadium de El Pireo, en duelo correspondiente a la Jornada 11 de la Superliga de Grecia 2026-27. El silbatazo inicial está programado en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

El conjunto rojiblanco afronta este compromiso instalado en la segunda posición de la tabla general con 23 puntos, producto de siete triunfos, dos empates y una sola derrota, con la consigna de hacer pesar su localía para mantenerse al acecho del liderato. Entre los reflectores principales destaca el delantero mexicano Armando “La Hormiga” González, quien atraviesa un gran momento anímico tras estrenarse como goleador en el campeonato helénico durante el empate 1-1 ante el PAOK.

En la acera contraria aparece un Iraklis ubicado en el noveno puesto con 10 unidades, que llega a El Pireo con la misión de dar la campanada y sumar puntos vitales lejos de casa. Sin embargo, el historial reciente favorece ampliamente a los dirigidos por Imanol Alguacil, incluyendo la contundente goleada por 6-0 registrada en diciembre pasado en la Copa de Grecia, escenario que coloca a los anfitriones como claros favoritos.

Pronóstico del Olympiacos vs Iraklis hoy domingo 22 de noviembre 2026

Olympiacos parte como amplio favorito para quedarse con la victoria en casa y mantenerse en la pelea por la cima de la liga griega. Un marcador probable es un 2-0 favorable al conjunto local.

Horario y dónde seguir en vivo el Olympiacos vs Iraklis

Horario: 11:00 horas tiempo del centro de México

Sigue las acciones en vivo por aztecadeportes.com