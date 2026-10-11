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Fútbol

Olympiacos vs Panathinaikos: ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 11 de octubre, la Hormiga González disputa su primer clásico de Grecia; marcador online

Olympiacos recibe al Panathinaikos en el Estadio Georgios Karaiskakis en la Jornada 6 de la Superliga. Sigue con nosotros el resultado minuto a minuto.

Partido Olympiacos vs Panatinaikos

Escrito por: Fernando Campos

El Estadio Georgios Karaiskakis se alista para albergar una edición más del "Derbi de los Eternos Enemigos", un choque donde el orgullo, la historia y la cima de la Superliga de Grecia se juegan a noventa minutos de máxima tensión. Olympiacos asume el reto con la obligación de hacer valer su infatigable localía frente a un Panathinaikos que llega dispuesto a dar el golpe sobre la mesa en territorio hostil.

El foco mediático internacional y especialmente el interés de la afición mexicana se centran en la ofensiva, donde el delantero Armando la 'Hormiga' González vivirá el bautizo más importante de su etapa europea al disputar su primer clásico de Grecia. El atacante se enfrenta a la prueba de fuego definitiva en su adaptación al futbol helénico, buscando pesar en el área rival bajo el asfixiante ambiente que caracteriza este histórico emparejamiento.

Con las gradas convertidas en una auténtica caldera y dos planteamientos tácticos que prometen pierna fuerte desde el silbatazo inicial, el duelo promete emociones desbordadas y definir qué bando manda en el orgulloso balompié griego.

Pronóstico del Olympiacos vs Panathinaikos hoy domingo 11 de octubre 2026

Olympiacos suele hacerse fuerte ante su afición en duelos de alta tensión, manteniendo una racha positiva en el volumen de llegadas y generación de juego en casa. Marcador estimado: Un resultado muy probable apunta a un triunfo de Olympiacos 1-0 o 2-1, o bien un empate 1-1.

Horario y dónde seguir en vivo el Real Madrid vs Villarreal

Horario: 12:00 horas (Horario del centro de México)

Seguir en vivo las acciones en aztecadeportes.com

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