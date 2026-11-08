¡Estreno goleador en la Superliga! La ‘Hormiga’ González anota en el empate del Olympiacos

El delantero mexicano Armando ‘Hormiga’ González tuvo un debut goleador en la Superliga de Grecia. En un duelo correspondiente a la Jornada 10, el exjugador de las Chivas saltó al campo desde el banquillo y necesitó menos de 60 segundos para marcar su primer gol con el Olympiacos, en el empate 1-1 frente al PAOK en el Estadio Georgios Karaiskakis.

Tras una primera mitad trabada, el técnico del Olympiacos envió a la cancha al ariete azteca al minuto 56. En la primera jugada tras la reanudación, González atacó el espacio con viveza, cerró la pinza dentro del área chica ante un estupendo centro de la banda y definió a quemarropa al 57′ para desatar la euforia en las tribunas con el 1-0.

Sin embargo, el PAOK reaccionó en la recta final. Al minuto 70, Andrija Živković tomó el balón en las inmediaciones del área y sacó un potente zapatazo de larga distancia que superó el estirón del guardameta Ortega, incrustándose en las redes para colocar el 1-1 definitivo.

Pese a la igualada, la actuación del atacante celayense dejó sensaciones inmejorables. La Hormiga demuestra su olfato goleador en el fútbol europeo y levanta la mano para afianzarse en la titularidad del conjunto rojiblanco.

Previo del partido

El Estadio Georgios Karaiskakis será el escenario de una batalla de alto voltaje este domingo 8 de noviembre a las 13:00 horas, cuando el Olympiacos reciba al PAOK en la Jornada 10 de la Superliga de Grecia.

El atacante mexicano Armando ‘Hormiga’ González encabeza los reflectores aztecas en Europa. Tras ser titular a media semana ante el Rennes en la UEFA Europa League, el exdelantero de Chivas se alista para disputar su primer clásico griego en liga de la mano del técnico Imanol Alguacil. La Hormiga llega con la encomienda de reencontrarse con el gol y romper una racha de partidos sin convertir, siendo una de las armas principales del Olympiacos en la zona de definición.

El conjunto de El Pireo marcha como favorito ligero en casa gracias al respaldo de su afición, pero el PAOK amenaza con llevarse los tres puntos en un duelo directo por la cima del campeonato.

Pronóstico del Olympiacos vs PAOK hoy domingo 8 de noviembre 2026

Olympiacos recibe al PAOK FC en un choque directo por los primeros puestos del campeonato. El conjunto local parte con una ligera ventaja. Marcadores más probables: 2-1 o 1-1.

Horario y dónde seguir en vivo el Olympiacos vs PAOK

Horario: 13:00 horas (Tiempo del centro de México)

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