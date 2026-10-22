Olympiacos 0-0 Sparta Praga EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 22 de octubre; partido de la Hormiga González en Estadio Georgios Karaiskakis de la UEFA Europa League

Este jueves 22 de octubre del 2026, se disputa la tercera jornada de la UEFA Europa League y uno de los encuentros llamativos del día es el Olympiacos vs Sparta Praga, partido en el que se espera tenga minutos de juego el delantero Hormiga González. El encuentro arranca en punto de las 13 horas tiempo del centro de México en el Estadio Georgios Karaiskakis.

Olympiacos vs Sparta Praga

Hora: 13 horas tiempo del centro de México

Sede: Estadio Georgios Karaiskakis

🔴⚪ SOLD OUT! 💥



🆚 Sparta Praha pic.twitter.com/ZSehpKEm3J — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 22, 2026

Posiciones de Olympiacos vs Sparta Praga

Olympiacos suma 6 puntos tras las primeras 2 jornadas de le UEFA Europa League, venció 2-1 ante Jagiellonia y 1-0 ante Marseille. Bajo Imanol Alguacil encadena cinco victorias consecutivas en todas las competiciones y destaca por su solidez defensiva. En la Superliga griega es segundo por lo que se espera que hoy quiera imponer condiciones estando en casa.

Por otra parte, Sparta Praga tiene 4 puntos luego de tener un triunfo 4-1 ante el Ararat-Armenia y empatar 1-1 ante Lillestrøm. Brian Priske dirige un equipo difícil de batir: invicto en los últimos siete partidos y con buen rendimiento a domicilio.

