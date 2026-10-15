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Fútbol

De Haaland a De Ligt: los otros clientes de Rafaela Pimenta, la agente que busca vender a Gilberto Mora a Europa

Rafaela Pimenta es una de las agentes más importantes en el mercado, aquí te decimos a los jugadores que representa

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|Crédito: Instagram/@rafaelavitalpimenta

Escrito por: Iván Vilchis

Rafaela Pimenta ha sido tendencia en los últimos años pues la agente de futbolistas ha ganado reflectores por las figuras que representa y en los últimos meses ha sido mencionada en diferentes ocasiones por la posible salida de Gilberto Mora.

En su cumpleaños de Mora, con la oportunidad de poder salir a Europa, te decimos cuales son los jugadores que representa Rafaela Pimenta.

Los jugadores que representa Rafaela Pimenta

Rafaela Pimenta es una representante bastante conocida por su talento y por las estrellas que representa, las cuales son:

  • Erling Haaland de Manchester City, en el traspaso de Borussia Dortmund en 2022 y renovación hasta 2034.
  • Matthijs de Ligt de Manchester United.
  • Noussair Mazraoui de Manchester United.
  • Phil Foden de Manchester City en su renovación con el equipo citizen.
  • Marco Verratti del Al-Duhail SC.
  • Henrikh Mkhitaryan del Inter de Milán.
  • Alphonse Areola de West Ham United.

Además, representa a Santiago Giménez que se encuentra en el FC Porto y Obed Vargas que se ubica en el Atlético de Madrid, entre otras estrellas del futbol internacional.

De igual forma, representa a entrenadores como Arne Slot del Liverpool. Una agente que mantiene una cartera limitada pues busca ofrecer un acompañamiento en las negociaciones, planificación de carrera, entorno familiar y bienestar.

Es considerada por muchos como una de las agentes más poderosas del deporte, en operaciones de alto impacto en la Premier League y otras ligas europeas.

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