De Haaland a De Ligt: los otros clientes de Rafaela Pimenta, la agente que busca vender a Gilberto Mora a Europa

Rafaela Pimenta ha sido tendencia en los últimos años pues la agente de futbolistas ha ganado reflectores por las figuras que representa y en los últimos meses ha sido mencionada en diferentes ocasiones por la posible salida de Gilberto Mora.

En su cumpleaños de Mora, con la oportunidad de poder salir a Europa, te decimos cuales son los jugadores que representa Rafaela Pimenta.

Los jugadores que representa Rafaela Pimenta

Rafaela Pimenta es una representante bastante conocida por su talento y por las estrellas que representa, las cuales son:

Erling Haaland de Manchester City , en el traspaso de Borussia Dortmund en 2022 y renovación hasta 2034.

de , en el traspaso de en 2022 y renovación hasta 2034. Matthijs de Ligt de Manchester United .

de . Noussair Mazraoui de Manchester United .

de . Phil Foden de Manchester City en su renovación con el equipo citizen.

de en su renovación con el equipo citizen. Marco Verratti del Al-Duhail SC .

del . Henrikh Mkhitaryan del Inter de Milán .

. Alphonse Areola de West Ham United.

Además, representa a Santiago Giménez que se encuentra en el FC Porto y Obed Vargas que se ubica en el Atlético de Madrid, entre otras estrellas del futbol internacional.

De igual forma, representa a entrenadores como Arne Slot del Liverpool. Una agente que mantiene una cartera limitada pues busca ofrecer un acompañamiento en las negociaciones, planificación de carrera, entorno familiar y bienestar.

Es considerada por muchos como una de las agentes más poderosas del deporte, en operaciones de alto impacto en la Premier League y otras ligas europeas.