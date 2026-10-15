De Haaland a De Ligt: los otros clientes de Rafaela Pimenta, la agente que busca vender a Gilberto Mora a Europa
Rafaela Pimenta es una de las agentes más importantes en el mercado, aquí te decimos a los jugadores que representa
Rafaela Pimenta ha sido tendencia en los últimos años pues la agente de futbolistas ha ganado reflectores por las figuras que representa y en los últimos meses ha sido mencionada en diferentes ocasiones por la posible salida de Gilberto Mora.
En su cumpleaños de Mora, con la oportunidad de poder salir a Europa, te decimos cuales son los jugadores que representa Rafaela Pimenta.
Los jugadores que representa Rafaela Pimenta
Rafaela Pimenta es una representante bastante conocida por su talento y por las estrellas que representa, las cuales son:
- Erling Haaland de Manchester City, en el traspaso de Borussia Dortmund en 2022 y renovación hasta 2034.
- Matthijs de Ligt de Manchester United.
- Noussair Mazraoui de Manchester United.
- Phil Foden de Manchester City en su renovación con el equipo citizen.
- Marco Verratti del Al-Duhail SC.
- Henrikh Mkhitaryan del Inter de Milán.
- Alphonse Areola de West Ham United.
Además, representa a Santiago Giménez que se encuentra en el FC Porto y Obed Vargas que se ubica en el Atlético de Madrid, entre otras estrellas del futbol internacional.
De igual forma, representa a entrenadores como Arne Slot del Liverpool. Una agente que mantiene una cartera limitada pues busca ofrecer un acompañamiento en las negociaciones, planificación de carrera, entorno familiar y bienestar.
Es considerada por muchos como una de las agentes más poderosas del deporte, en operaciones de alto impacto en la Premier League y otras ligas europeas.