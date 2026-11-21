En una pelea de muchas expectativas en Doha, Qatar, el mexicoamericano Santiago Luna, logró derrotar a Aleksandre Topuria, en el conteo de las tarjetas; esta victoria deja bien posicionado al peleador azteca de 22 años de edad en la división de los pesos gallos dentro de la UFC.

Luna se preparó al máximo y cerró las últimas dos semanas su campamento en Doha, para enfrentar a un rival de mucho nivel y talento, que dentro del octágono hizo sufrir al mexicano, inclusive llevándolo al piso luego de un volado de derecha que entró a la mejilla del mexicano, con lo que cayó.

Luna, luego del impacto logró levantarse al instante, pero quedó tocado en esa acción, que el rival de raíz alemán no logró terminan de aprovechar.

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Crazy pace in the beginning of RD1



Aleksandre Topuria and Santiago Luna are throwing!



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Santiago Luna, se lleva el triunfo por decisión dividida ante Topuria en Qatar

Luego de terminar los tres rounds y ambos visiblemente enérgicos y con las huellas de la batalla, escucharon las tarjetas de los jueces, que encontraron apenas por poco, victorioso al mexicano en una de las peleas más duras y exigentes que ha tenido en UFC.

Esta victoria ante Topuria convence aún más a la afición de UFC del nivel que tiene Luna y se espera que vengan retos más duros para este peleador.

Santiago Luna victoria sobre Poturia

Santiago Luna, a la expecativa de lo que le depare el destino en UFC

Tras el duelo en Qatar en el Luna ganó por decisión, habló brevemente de lo que viene para él, estando abierto a cualquier reto y desafío que se le coloque en la UFC en la divisón de los pesos gallo.

Luna ahora regresará a Tijuana, en donde vive desde los cinco años, para celebrar y retomar la preparación con mucho futuro por delante.