Es peleador de la UFC y al entrar al octágono se convierte en una fiera que lleva consigo mucha FE. Esta es la historia de Santiago Luna.

Nació en San Diego, pero ha hecho toda su vida en Tijuana; conocido en el mundo del MMA como el Border Boy, de solo 22 años, encara una nueva pelea en la Liga más importante de artes marciales mixtas, ahora presentándose en QATAR.

Entrenó al máximo para su combate ante Topuria en peso gallo y cerró su preparación con un campamento de dos semanas en Qatar, pero como parte de su preparación mental y como cada domingo asistió a misa ya instalado en la recóndita ciudad de DOHA.

“No intento ir a Misa, voy y hago todo lo posible para estar ahí donde esté. Acá en Qatar ya fuimos”, dijo Luna en entrevista con Azteca Deportes desde su hotel de concentración acompañado de su equipo.

Además, Luna tiene un lema colgado en su perfil de Instagram que dice: “Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?“.

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Santiago Luna tiene un estilo versátil y explosivo en el octágono

El estilo versátil de Luna, lo llevó a la UFC y así se describe el peleador que es una de las grandes promesas mexicanas en este ámbito.

“Imáginense que soy el boxeador mexicano que quieran, pero que sabe luchar y sabe patear, que tiene la agresividad en el octágono y que tiene el corazón mexicano, ese soy yo”, comentó el peleador quien será uno de los protagonistas de la veladada transmitida por Paramount +.

Santiago Luna UFC Qatar

Santiago Luna, trabajó vendiendo hamburguesas y en una refaccionaria para alcanzar sus metas

Pero el joven peleador que ya tiene su mural en Tijuana, no llegó a este punto por casualidad, antes trabajó por sus sueños vendiendo hamburguesas y atendiendo una refaccionaria en San Diego, California.

“Sí, yo trabajé en un puesto de hamburguesas que se llama Habit Burger en San Diego, nos tocó trabajar ahí bastante tiempo. También trabajé en en una refaccionaria en San Isidro”, acotó el peleador.

Finalmente, lanza un mensaje para que lo apoyen a 14 mil kilómetros de distancia entre México y Qatar, en su pelea en contra de Alexander Topuria de este sábado.

“A toda mi gente de México, actívense, jálense a ver la pelea en vivo, que será temprano para ustedes pero les prometo que será de lo mejore, mostraré el corazón mexicano y el trabajo que le hemos echado ganas”.