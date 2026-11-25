La NFL encontró una manera de adelantar la celebración de Thanksgiving. Green Bay Packers y Los Angeles Rams inauguran la Semana 12 este miércoles 25 de noviembre con un enfrentamiento que puede tener consecuencias importantes en la carrera por los playoffs de la Conferencia Nacional. Ambos equipos llegan con marca de 6-4, por lo que una victoria representa mucho más que mejorar su récord.

El duelo también reúne a dos de las defensivas más interesantes de la temporada y a dos figuras que pueden cambiar el rumbo de cualquier partido. Micah Parsons está listo para hacer su presentación en la campaña con Green Bay, mientras que Myles Garrett encabeza la presión de los Rams. En números, Los Angeles promedia 385.4 yardas ofensivas por partido, quinto mejor registro de la NFL, frente a las 335.1 de Green Bay. Sin embargo, los Packers tienen una ventaja importante en robos de balón, con 20 recuperaciones frente a las 12 de su rival. Jordan Love suma 2,838 yardas y 20 pases de touchdown, mientras Matthew Stafford registra 2,623 yardas y 19 anotaciones.