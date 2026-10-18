Panetolikos 0-1 Olympiacos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 18 de octubre, con la posible participación de la Hormiga González en la Superliga de Grecia

La Jornada 7 de la Super Liga de Grecia nos regala este domingo 18 de octubre un choque de realidades contrastantes en el Stadio Panetolikou. El Panetolikos recibe al Olympiacos en un duelo donde los locales llegan con la urgencia de cortar una racha negativa de tres derrotas consecutivas, habiendo encajado goles en sus compromisos recientes y mostrando serias dudas defensivas.

En la acera opuesta, el conjunto rojiblanco de El Pireo se presenta en Agrinio como firme candidato a sumar tres puntos clave en la parte alta de la tabla. Con la mejor defensa del certamen (tras recibir apenas dos goles en el torneo) y motivado por su reciente triunfo 1-0 sobre el Panathinaikos, Olympiacos pretende ratificar su solidez como visitante.

El historial directo favorece ampliamente a la escuadra visitante, que ha ganado 28 de los últimos 32 enfrentamientos ante el Panetolikos. Una prueba de fuego para los dueños de casa, que deberán firmar una actuación perfecta si aspiran a frenar a uno de los grandes candidatos al título.

Pronóstico del Panetolikos vs Olympiacos hoy domingo 18 de octubre 2026

Olympiacos llega con superioridad en plantilla e historial directo, ubicándose en los puestos de vanguardia del torneo. Marcador Probable: 0 - 2 o 1 - 2 a favor del Olympiacos.

Horario y dónde seguir en vivo el Panetolikos vs Olympiacos

Horario: 18 de octubre 2026

Sigue en vivo el encuentro a través de aztecadeportes.com

