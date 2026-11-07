Partido de la NFL en México modifica el calendario del América para la Liguilla; así afectará sus encuentros

De cara a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, la directiva del América confirmó que invertirá el orden de sus enfrentamientos contra Toluca Femenil: el choque de ida se jugará a media semana en el Estadio Banorte, mientras que la vuelta se disputará en suelo mexiquense por causa de la NFL.

Compromisos de la NFL provocan el ajuste de calendario

La modificación responde a la falta de disponibilidad del Estadio Banorte en las fechas de vuelta, debido a compromisos previamente pactados entre el recinto y la NFL antes de que la Liga BBVA Femenil hiciera público su calendario oficial. Ante esta coincidencia, las Águilas agradecieron la apertura de la liga y la disposición directiva del Club Toluca para reprogramar los choques.

Para compensar el cambio, el club anunciará precios reducidos en sus entradas para invitar a su afición a abarrotar el inmueble a media semana. La respuesta del público resulta vital para un plantel que vive un año de ensueño tras conquistar un triplete histórico (Liga MX Femenil, Concacaf W y Campeón de Campeonas), hito que le valió ser nominado entre los mejores cinco clubes del mundo. Ahora, las dirigidas por Coapa buscan el respaldo en las tribunas para mantener firme el objetivo del bicampeonato.

Así se jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2026

Con el cierre de la fase regular, la Liguilla ha quedado estructurada con cuatro eliminatorias de alto impacto:

América vs. Toluca (Ida en Estadio Banorte / Vuelta en Nemesio Díez)

Rayadas vs. Pachuca

Tigres vs. Pumas

Chivas vs. FC Juárez

La cita para el americanismo está pactada: a media semana arranca el sueño de la Liguilla en casa, donde el empuje de la afición buscará dar el primer zarpazo rumbo a la siguiente ronda.