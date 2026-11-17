Este martes 17 de noviembre culmina la Fecha FIFA con encuentros de la UEFA Nations League, Concacaf Nations League y amistosos, destacando el encuentro entre la Selección Mexicana y la de Jamaica en Monterrey.

Partidos de la Concacaf Nations League

Liga A - Playoffs

México vs Jamaica | Estadio BBVA | 20:30 horas

La Selección Mexicana recibe a su similar de Jamaica para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

El conjunto azteca llega con la obligación de remontar el marcador adverso de 3-2 sufrido en el duelo de ida en Kingston. Ante su gente, el equipo dirigido por Rafael Márquez busca afinar su funcionamiento colectivo, corregir los errores defensivos mostrados y conseguir el boleto a la siguiente fase del torneo continental.

Estados Unidos vs Haití | TQL Stadium | 18:00 horas

Estados Unidos enfrenta a Haití con una ventaja de 6-0, que prácticamente sentencia la serie, en la vuelta de los cuartos de final del torneo.

Más allá del trámite deportivo para sellar el boleto a semifinales, el encuentro marca el cierre de ciclo de Mauricio Pochettino en el banquillo estadounidense. El estratega argentino dirige su último compromiso antes de viajar a Inglaterra para asumir las riendas del Manchester United.

Play-in

El Salvador vs Saint Martin | Estadio Jorge Gonzalez | 19:00 horas

Nicaragua vs Montserrat | Estadio Nacional | 21:00 horas

Liga B

Belice vs Sint Maarten | Armos Vale Stadium | 13:00 horas

Dominica vs Islas Caimán | Synthetic Track and Field Facility | 13:00 horas

Saint Kitts y Nevis vs Bonaire | Estadio La Polar | 13:00 horas

Santa Lucía vs Barbados | Stade Roger Zami | 13:00 horas

Guayana Francesa vs San Vicente y las Granadinas | Arnos Vale Stadium | 13:00 horas

Partidos de la UEFA Nations League

Liga A

Dinamarca vs Noruega | Parken Stadium | 13:45 horas

Gales vs Portugal | Cardiff City Stadium | 13:45 horas

Liga B

Bosnia-Herzegovina vs Rumania | Estadio Bilino Polje | 13:45 horas

Hungría vs Irlanda del Norte | Puskás Aréna | 13:45 horas

Irlanda vs Kosovo | Aviva Stadium | 13:45 horas

Israel vs Austria | Nagyerdei Stadion | 13:45 horas

Polonia vs Suecia | Tarczynski Arena | 13:45 horas

Ucrania vs Georgia | Košická futbalová aréna | 13:45 horas

Partidos Amistosos