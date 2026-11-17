Este martes 17 de noviembre culmina la Fecha FIFA con encuentros de la UEFA Nations League, Concacaf Nations League y amistosos, destacando el encuentro entre la Selección Mexicana y la de Jamaica en Monterrey.
Partidos de la Concacaf Nations League
Liga A - Playoffs
- México vs Jamaica | Estadio BBVA | 20:30 horas
La Selección Mexicana recibe a su similar de Jamaica para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.
El conjunto azteca llega con la obligación de remontar el marcador adverso de 3-2 sufrido en el duelo de ida en Kingston. Ante su gente, el equipo dirigido por Rafael Márquez busca afinar su funcionamiento colectivo, corregir los errores defensivos mostrados y conseguir el boleto a la siguiente fase del torneo continental.
- Estados Unidos vs Haití | TQL Stadium | 18:00 horas
Estados Unidos enfrenta a Haití con una ventaja de 6-0, que prácticamente sentencia la serie, en la vuelta de los cuartos de final del torneo.
Más allá del trámite deportivo para sellar el boleto a semifinales, el encuentro marca el cierre de ciclo de Mauricio Pochettino en el banquillo estadounidense. El estratega argentino dirige su último compromiso antes de viajar a Inglaterra para asumir las riendas del Manchester United.
Play-in
- El Salvador vs Saint Martin | Estadio Jorge Gonzalez | 19:00 horas
- Nicaragua vs Montserrat | Estadio Nacional | 21:00 horas
Liga B
- Belice vs Sint Maarten | Armos Vale Stadium | 13:00 horas
- Dominica vs Islas Caimán | Synthetic Track and Field Facility | 13:00 horas
- Saint Kitts y Nevis vs Bonaire | Estadio La Polar | 13:00 horas
- Santa Lucía vs Barbados | Stade Roger Zami | 13:00 horas
- Guayana Francesa vs San Vicente y las Granadinas | Arnos Vale Stadium | 13:00 horas
Partidos de la UEFA Nations League
Liga A
- Dinamarca vs Noruega | Parken Stadium | 13:45 horas
- Gales vs Portugal | Cardiff City Stadium | 13:45 horas
Liga B
- Bosnia-Herzegovina vs Rumania | Estadio Bilino Polje | 13:45 horas
- Hungría vs Irlanda del Norte | Puskás Aréna | 13:45 horas
- Irlanda vs Kosovo | Aviva Stadium | 13:45 horas
- Israel vs Austria | Nagyerdei Stadion | 13:45 horas
- Polonia vs Suecia | Tarczynski Arena | 13:45 horas
- Ucrania vs Georgia | Košická futbalová aréna | 13:45 horas
Partidos Amistosos
- Singapur 0-7 Brasil
- Japón 1-2 Paraguay
- Argentina vs Costa Rica | Estadio Mario Alberto Kempes | 17:00 horas
- Chile vs Colombia | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos | 17:00 horas
- Ecuador vs Bolivia | Estadio Olímpico Atahualpa | 17:30 horas
- Uruguay vs República Dominicana | Estadio Domingo Burgueño Miguel | 17:30 horas