Pausa obligada y cuenta regresiva: conoce cuándo vuelve a rodar el balón de la Liga BBVA MX tras el paso de la Nations League

Vuelve el futbol de selecciones y con ello, tenemos que dejar en suspenso a los equipos que estarán en la liguilla del Torneo Apertura 2026. Con tan solo una fecha por disputarse de la fase regular, regresa la Concacaf Nations League en la que la Selección Mexicana de Futbol querrá recuperar sensaciones tras la pasada Fecha FIFA en la que no pudo conseguir un solo triunfo en cuatro partidos.

Será hasta el viernes 20 de noviembre cuando ruede el esférico de la Liga BBVA MX con partidos correspondientes a la jornada 17 del certamen liguero, no obstante, el sábado 14 en punto de las 5 de la tarde se llevará a cabo el duelo pendiente entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Rayados de Monterrey en La Corregidora, partido vital para mabos conjuntos en busca de zona de liguilla.

Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX

Viernes 20 de noviembre

Puebla vs Atlético San Luis — 19:00 — Estadio Cuauhtémoc

FC Juárez vs Atlas — 21:00 — Estadio Olímpico Benito Juárez

Xolos de Tijuana vs Atlante — 21:00 — Estadio Caliente

Sábado 21 de noviembre

Pachuca vs Toluca — 16:50 / 17:00 — Estadio Hidalgo

Santos Laguna vs León — 17:00 — Estadio Corona

Pumas vs Rayados de Monterrey — 19:00 — Estadio Olímpico Universitario

Tigres vs América — 21:00 — Estadio Universitario

Domingo 22 de noviembre

Chivas del Guadalajara vs Cruz Azul — 17:07 — Estadio Akron

Querétaro vs Necaxa — 19:00 — Estadio Corregidora

Finalmente, tendremos que estar pendientes al partido entre el ‘Rebaño Sagrado’ y la Máquina Celeste de la Cruz Azul que podría definir el liderato del torneo en caso de que los de La Noria obtengan las tres unidades sin importar lo que haga el Club América en la cancha de los Tigres.