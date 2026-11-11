Pep Guardiola aparece en el radar de la Selección de Estados Unidos. La Federación de Futbol de ese país lo considera uno de sus principales objetivos para ocupar el banquillo si Mauricio Pochettino deja el cargo para dirigir al Manchester United, de acuerdo con información de The Athletic.

El posible movimiento colocaría al entrenador español en el futbol de selecciones y lo convertiría en uno de los nombres de mayor impacto en la Concacaf. De concretarse, Guardiola podría enfrentar a México en futuras competencias regionales como en el Final Four de la Concacaf Nations League.

La posibilidad depende primero del futuro de Pochettino. El argentino es uno de los candidatos para sustituir a Michael Carrick en el Manchester United, que atraviesa un complicado inicio de temporada en la Premier League. Hasta el momento, no existe un anuncio oficial sobre su salida de Estados Unidos.

De acuerdo con The Athletic, Guardiola ha sido considerado por distintos niveles de la estructura de US Soccer. El interés no es nuevo. La federación ya exploró la posibilidad de contratarlo durante procesos anteriores y el técnico ha mantenido diálogo con dirigentes estadounidenses.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Pep Guardiola is expected to be the 𝐓𝐎𝐏 𝐂𝐀𝐍𝐃𝐈𝐃𝐀𝐓𝐄 to become the new USA manager, according to @TheAthleticFC 😲🇺🇸



Guardiola's name has been discussed internally at multiple levels of the federation's hiring process, the report says. 🗞️



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La operación, sin embargo, no sería sencilla. Guardiola dejó el Manchester City el verano pasado después de una década en la que conquistó seis títulos de la Premier League y una Champions League. También dirigió al Barcelona y al Bayern Munich, con los que acumuló títulos nacionales y europeos.

El entrenador catalán ha expresado anteriormente su interés por el potencial del futbol estadounidense. En 2024, cuando Pochettino fue anunciado como seleccionador, destacó la posibilidad de construir un proyecto de largo plazo en ese país y consideró que su potencial era enorme.

Pep Guardiola tendría que vencer primero sus propias dudas

La principal dificultad para US Soccer sería convencer al español de regresar a los banquillos. Guardiola rechazó este año una propuesta para dirigir a Italia y explicó que atraviesa un periodo de descanso por motivos familiares.

El presidente de la federación italiana, Giovanni Malagò, señaló que el entrenador había sido honesto durante las conversaciones y que, si hubiera querido asumir el cargo, habría aceptado.