El Día de Acción de Gracias en Arlington suele tener aroma a tradición, pero esta tarde huele a supervivencia pura. Los Dallas Cowboys reciben a los Philadelphia Eagles en un choque divisional donde el margen de error desapareció hace semanas. Con marca de 5-6 y dos temporadas consecutivas viendo los playoffs por televisión, el equipo de Brian Schottenheimer necesita romper su alergia a las rachas ganadoras si quiere evitar otro invierno largo en Texas.

En la otra línea lateral del campo aparece un invitado incómodo que llega sin complejos y con un protagonista inesperado bajo centro. Joe Milton, descartado por Dallas en el campamento de verano y rescatado del equipo de prácticas texano hace poco más de un mes tras la baja médica de Jalen Hurts, regresa al AT&T Stadium con el uniforme de Filadelfia buscando arruinarle la fiesta a su exequipo y estirar el invicto histórico de los Eagles sobre los Cowboys en esta fecha.