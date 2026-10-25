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Pittsburgh Steelers 13-10 New Orleans Saints: Ver EN VIVO Y GRATIS el resultado HOY domingo 25 de octubre, partido de la Semana 7 de la temporada 2026 de la NFL en París; marcador online

Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints en el Stade de France en la Semana 7 de la NFL. Sigue con nosotros el resultado minuto a minuto

Partido Pittsburgh vs Saints

Escrito por: Fernando Campos

Este domingo 25 de octubre de 2026 a las 07:30 horas (tiempo del centro de México), la NFL hace historia con su primer duelo oficial en territorio francés. Los Pittsburgh Steelers (4-2) se miden ante los New Orleans Saints (2-4) en la Semana 7 dentro del emblemático Stade de France en Saint-Denis.

La escuadra de Pittsburgh busca afianzarse en la cima de la AFC Norte apoyada en su sofocante presión defensiva comandada por T.J. Watt. Enfrente, New Orleans intentará descifrar la trinchera acerera impulsado por el corredor Alvin Kamara.

Pronóstico del Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints hoy domingo 25 de octubre

Los Pittsburgh Steelers (4-2) llegan como favoritos sobre los New Orleans Saints (2-4) en un duelo internacional con implicaciones directas en la carrera por los playoffs. Marcador Proyectado: Pittsburgh 27 – 20 New Orleans

Horario y dónde seguir en vivo el Pronóstico del Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints

Horario: 7:30 horas tiempo del centro de México

Sigue en vivo el partido a través de aztecadeportes.com

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