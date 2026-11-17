Randy Arozarena encontró otra manera de poner su nombre entre los bateadores destacados de las Grandes Ligas. El jardinero mexicano de los Seattle Mariners ganó el Bate de Plata, reconocimiento que distingue a los mejores ofensivos de cada posición en las Ligas Americana y Nacional.

El reconocimiento llega después de una temporada en la que conectó 26 cuadrangulares, anotó 113 carreras y robó 26 bases. También registró promedio de bateo de .281 y un OPS+ de 148, la mejor cifra de su carrera en una campaña completa.

Arozarena no construyó su candidatura únicamente alrededor del poder. Su porcentaje de embasado fue de .381, una de las cifras que mejor explican su aportación a Seattle. Llegó a base con regularidad y generó oportunidades para compañeros como Cal Raleigh y Julio Rodríguez.

Arozarena interesa a los Yankees y Seattle enfrenta una decisión

El premio individual coincide con un momento importante para el futuro de Arozarena. Su nombre aparece en el panorama de posibles movimientos de temporada baja, mientras Seattle debe decidir cuánto está dispuesto a invertir para conservarlo.

Los Yankees de Nueva York figuran entre los equipos vinculados con el interés por el jardinero mexicano, aunque cualquier posible negociación dependerá de las condiciones contractuales y de las decisiones de las organizaciones.

Para los Mariners, reemplazar sus 26 jonrones sería apenas una parte del problema. Su producción también incluyó 113 carreras anotadas, 26 robos y un porcentaje de embasado de .381.

La diferencia es considerable cuando se compara con un bateador hipotético que conecte 25 cuadrangulares, pero apenas alcance un porcentaje de embasado de .310. En 600 oportunidades, esa distancia representa alrededor de 43 ocasiones adicionales llegando a base para el pelotero mexicano.

Seattle cuenta con alternativas como Brendan Donovan y Michael Arroyo, pero todavía debe resolver cómo conservar el equilibrio ofensivo de una alineación que necesita proteger a Raleigh, Rodríguez y Josh Naylor.

El Bate de Plata reconoce lo que Arozarena produjo con el bat. La decisión que viene para Seattle determinará si esa producción seguirá en sus manos o terminará en otra organización.