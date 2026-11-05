La Selección Mexicana va a disputar en la fecha FIFA de noviembre los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League ante Jamaica. Un torneo clave para los dirigidos de Rafael Márquez que buscarán ganarlo.

La importancia de la CONCACAF Nations League

Para México, es clave poder competir y vencer a Jamaica en los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League. El encuentro tiene tanta relevancia para Rafael Márquez pues el ganador no solo avanza a las Semifinales de la competición, consigue su boleto a la Copa Oro 2027.

Uno de los primeros objetivos que tiene Rafa al mando de la Selección es poder vencer a Jamaica, y obtener el boleto a la Copa Oro.

De igual forma, el torneo de la Nations League le sirve a México para el ranking de la FIFA pues buscará mantenerse entre los primeros 10 lugares de la tabla y si es posible subir de posición con buenos resultados.

¿Cuándo juega México vs Jamaica?

Los encuentro de México vs Jamaica serán el 14 y 17 de noviembre del 2026. Los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League se disputan a partido de ida y vuelta, un partido es en el país de cada Selección.

El juego de ida será este sábado 14 de noviembre, Jamaica vs México en el National Stadium, Kingston.

Para el encuentro de vuelta, será el martes 17 de noviembre de 2026, México vs Jamaica en el Estadio BBVA.

¡Incondicional, vive la emoción desde la cancha! 🙌



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El ganador por marcador global avanza al Final Four (Semifinales) que se disputarán del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.