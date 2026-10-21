OFICIAL: El primer equipo eliminado del Apertura 2026

Va iniciando la actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y tras los primeros 4 partidos de la fecha, ya tenemos al primer equipo eliminado del torneo al quedarse sin posibilidades de clasificar a la Liguilla.

El equipo que ya quedó fuera aun con cuatro jornadas por disputarse es el conjunto de Juárez. Con la derrota 1-0 ante el Atlante, el equipo de la frontera se mantiene con cuatro puntos conseguidos en el último lugar de la tabla y se queda sin posibilidad matematica de poder luchar por un lugar a Liguilla.

Los resultados que ha tenido Juárez en el Apertura 2026

Un torneo bastante complicado para Juárez, no inició con los reusltados esperados, cambió de entrenador al terminar su relación con Pedro Caixinha y a pesar de la llegada de Gustavo Lema no logró conseguir tener mejores resultados.

Tras 13 jornadas, el equipo registra solo una victoria, un empate y 11 derrotas. Ha logrado marcar solo 8 goles y ha recibido un total de 32 anotaciones, numeros que lo ponen como la peor ofensiva y la peor defensiva del torneo.

Los resultados que han tenido en el Apertura 2026 son:



FC Juárez 0-1 Puebla

Chivas de Guadalajara 1-0 FC Juárez

FC Juárez 1-5 Pumas UNAM

Monterrey 6-1 FC Juárez

FC Juárez 1-2 América

Toluca 4-0 FC Juárez

FC Juárez 0-2 Pachuca

Santos 2-1 FC Juárez

FC Juárez 2-0 Tigres

León 2-1 FC Juárez

FC Juárez 1-1 Tijuana

Cruz Azul 5-0 FC Juárez

Juárez 0-1 Atlante

La directiva del equipo tendría que empezar a prepar la estrategia que tendrá el club para Clausura 2027 y recuperar el rumbo con buenos resultados.