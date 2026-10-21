Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

OFICIAL: El primer equipo eliminado del Apertura 2026

Tras 13 jornadas del Apertura 2026, ya tenemos al primer equipo eliminado al quedarse sin posibilidades de poder clasificar a la Liguilla

Logo de la Liga BBVA MX

Escrito por: Iván Vilchis

Va iniciando la actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y tras los primeros 4 partidos de la fecha, ya tenemos al primer equipo eliminado del torneo al quedarse sin posibilidades de clasificar a la Liguilla.

El equipo que ya quedó fuera aun con cuatro jornadas por disputarse es el conjunto de Juárez. Con la derrota 1-0 ante el Atlante, el equipo de la frontera se mantiene con cuatro puntos conseguidos en el último lugar de la tabla y se queda sin posibilidad matematica de poder luchar por un lugar a Liguilla.

Los resultados que ha tenido Juárez en el Apertura 2026

Un torneo bastante complicado para Juárez, no inició con los reusltados esperados, cambió de entrenador al terminar su relación con Pedro Caixinha y a pesar de la llegada de Gustavo Lema no logró conseguir tener mejores resultados.

Tras 13 jornadas, el equipo registra solo una victoria, un empate y 11 derrotas. Ha logrado marcar solo 8 goles y ha recibido un total de 32 anotaciones, numeros que lo ponen como la peor ofensiva y la peor defensiva del torneo.

Los resultados que han tenido en el Apertura 2026 son:

  • FC Juárez 0-1 Puebla
  • Chivas de Guadalajara 1-0 FC Juárez
  • FC Juárez 1-5 Pumas UNAM
  • Monterrey 6-1 FC Juárez
  • FC Juárez 1-2 América
  • Toluca 4-0 FC Juárez
  • FC Juárez 0-2 Pachuca
  • Santos 2-1 FC Juárez
  • FC Juárez 2-0 Tigres
  • León 2-1 FC Juárez
  • FC Juárez 1-1 Tijuana
  • Cruz Azul 5-0 FC Juárez
  • Juárez 0-1 Atlante

La directiva del equipo tendría que empezar a prepar la estrategia que tendrá el club para Clausura 2027 y recuperar el rumbo con buenos resultados.

Tags relacionados
FC Juárez

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

JUÁREZ VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Atlante EN VIVO

Ver en vivo
6:48 p. m.
TIGRES VS LEÓN FECHA BIEN.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs León EN VIVO

9:05 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:55 p. m.
21 OCT
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
21 OCT
TOLUCA VS XOLOS LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Toluca vs Xolos Live Previo

5:55 p. m.
21 OCT
TOLUCA VS XOLOS HORA.png

Liga BBVA MX| Toluca vs Xolos EN VIVO

6:48 p. m.
21 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
21 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
22 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
22 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
23 OCT
BORREGOS GDL VS BORREGOS CEM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos GDL vs Borregos CEM

5:55 p. m.
23 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
23 OCT
VITORIA VS PARANAENSE FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠Vitoria vs Paranaense

12:55 p. m.
24 OCT
PALMEIRAS VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠⁠Palmeiras vs Bragantino

3:25 p. m.
24 OCT