PSG vs Barcelona EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 20 de octubre, partido de Ousmane Dembélé y Lamine Yamal de la Jornada 3 de la UEFA Champions League con marcador en directo

El Parque de los Príncipes albergará un duelo de época entre dos colosos en su mejor momento. El PSG, bicampeón defensor de la Champions League, llega en pleno ascenso tras encadenar seis victorias consecutivas en todas las competencias. Los parisinos presumen una racha de 12 partidos invictos en el certamen continental, destacando su contundente triunfo 4-2 sobre el Manchester City, y han convertido su feudo en una aduana impenetrable, ganando sus últimos cuatro juegos europeos como local con marcadores abultados.

Por su parte, el Barcelona desembarca en la capital francesa en plan arrollador. El conjunto azulgrana registra un pleno de 11 victorias esta temporada tras golear 5-2 al Real Betis, ligando nueve cotejos consecutivos anotando tres o más goles e imponiendo un récord histórico en la Champions con cuatro partidos seguidos marcando cuatro o más tantos.

Bajo el mando de Hansi Flick, los catalanes exhiben un promedio goleador demoledor (3 por juego), aunque su fragilidad defensiva, con 17 partidos europeos sin mantener la portería a cero, pondrá a prueba su invicto como visitante (G3, E1) ante la aplanadora parisina en una batalla que promete emociones y goles asegurados.

Pronóstico del PSG vs Barcelona hoy martes 20 de octubre 2026

Se enfrentan dos potencias continentales que llegan en excelente ritmo tras conseguir importantes victorias en sus compromisos previos del certamen europeo. Resultado estimado: PSG 2 - 2 FC Barcelona

Horario y dónde seguir en vivo el PSG vs Barcelona

Horario: 13:00 horas (Tiempo del centro de México)

Sigue el partido EN VIVO a través de aztecadeportes.com

¿Juega Ousmane Dembélé?

Al inicio del encuentro, el director técnico del Paris Saint Germain, decidió que Ousmane Dembélé se encontraría entre los once jugadores que arrancarían como titulares. Con una delantera comanda por Khvicha Kvaratskhelia, Doué y Dembélé, el conjunto parisino buscará llevarse la victoria.

¿Juega Lamine Yamal con Barcelona?

Lamine Yamal será, por decisión del director técnico Hansi Flick, uno de los once jugadores que arrancará como titular en el terreno de juego. A su lado contará con los talentos de Raphinha y Anthony Gordon en el ataque.

¿En qué estadio se juega el PSG vs Barcelona de la Champions League?

El estadio elegido para disputar el encuentro entre PSG y Barcelona por la jornada 3 de la Champions League es el Parque de los Príncipes, ubicado en Paris, Francia, por lo que el conjunto parisino cuenta con la invaluable ventaja de la localía.