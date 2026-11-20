Duelo de orgullo el que disputarán este viernes 20 de noviembre el Puebla en contra del Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Cuauhtémoc por la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, con ambos equipos sin aspiraciones de calificar a la Liguilla.

La Franja buscará cerrar el torneo con una victoria frente a su afición en un torneo en el que solo han ganado una vez en casa y en el que se encuentra entre los peores anfitriones del Apertura 2026, mientras que al San Luis no le ha ido tan mal cuando de visitar se trata.