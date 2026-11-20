Duelo de orgullo el que disputarán este viernes 20 de noviembre el Puebla en contra del Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Cuauhtémoc por la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, con ambos equipos sin aspiraciones de calificar a la Liguilla.

La Franja buscará cerrar el torneo con una victoria frente a su afición en un torneo en el que solo han ganado una vez en casa y en el que se encuentra entre los peores anfitriones del Apertura 2026, mientras que al San Luis no le ha ido tan mal cuando de visitar se trata.

Estadio Cuauhtémoc, el lugar donde se juega el partido entre Puebla y San Luis

Puebla y San Luis se verán cara a cara en el Estadio Cuauhtémoc, por lo que el equipo de La Franja será el que cuente con la ventaja de la localía. Este estadio fundado en 1968 ya cuenta con 58 años de historia, sin embargo, sufrió una importante remodelación en 2015, por lo que su capacidad máxima es de 51,726 asistentes.

Clima para el Estadio Cuauhtémoc hoy 20 de noviembre 2026

Hoy 20 de noviembre 2026 y para el encuentro entre Puebla y San Luis, se espera un clima parcialmente nublado, con una temperatura promedio de 16 grados centígrados y una probabilidad de lluvia de tan solo el 3%.