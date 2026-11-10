Este martes 10 de noviembre del 2026, inicia la actividad de los Cuartos de Final de la Liga Femenil BBVA con los encuentros de ida y uno de los primeros encuentros en disputarse es el Pumas vs Tigres.

El partido arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario.

Así llegan Pumas y Tigres

Las universitarias clasificaron en tercer lugar del Grupo B con 20 puntos. En la última jornada, llegan de vencer 3-1 al Atlético de San Luis, con doblete de Priscila Chinchilla. Terminaron la fase regular con 6 victorias, 2 empates y 6 derrotas, 23 goles a favor y 25 en contra.

Por otra parte, Tigres clasificó en el segundo lugar del Grupo A con 35 puntos conseguidos. Cerró su fase regular tras 11 victorias, 2 empates y 1 derrota, con 47 goles a favor y solo 12 en contra.