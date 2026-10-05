Conoce el equipo que más gente mete a su estadio en la Liga BBVA MX; no son las Chivas ni América

Ya pasó más de la mitad del Torneo Apertura 2026 y con esta Fecha FIFA extensa se abrió un espacio para observar lo acontecido hasta el momento en el entorno de la Liga BBVA MX. Y un dato que la gente destacó en redes hace alusión a la cantidad de gente que distintos equipos metieron a su estadio. Y sorprendió que los Rayados de Monterrey son los que están arriba en ese listado.

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¿Cuáles son los equipos que más gente meten a su estadio en la Liga BBVA MX?

De manera inmediata luce sorpresivo el hecho de que los Rayados superan a equipos como América o Chivas. Y pese a que no han hecho un gran torneo, la afición regia se ha acostumbrado a ser de las fanaticadas que más boletos venden desde la previa de los torneos. Por ello, existe tanta presión en el entorno de Matías Almeyda para levantar al equipo rumbo al cierre de semestre.

Ante eso, algo que también levanta sorpresas es que los clubes tapatíos son los que le siguen en el listado. Aunque en el Guadalajara es algo bastante normalizado, con los rojinegros se despertó una llama con las incorporaciones de jugadores y Hernán Crespo. Mientras que el top5 lo completan dos de los grandes: Cruz Azul y América. He aquí lo más alto de estos datos sobre cuánta gente entra al estadio cada 15 días.

Rayados - 238, 278 aficionados.

Chivas - 199, 774 aficionados.

Atlas - 193, 613 aficionados.

Cruz Azul

América - 159, 770 aficionados.

¿Qué clubes de la Liga BBVA MX meten menos gente a su estadio?

Con varios aspectos interesantes en lo más alto de esta data, en lo más bajo hay una sorpresa mayúscula. En este caso la afición de los Pumas ha abandonado al equipo en este nuevo semestre que ha sido complicado en general para ellos. He aquí las cifras completas de los clubes que menos gente han metido a su estadio.