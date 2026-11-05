¿Qué partidos le quedan a Patrick Mahomes y los Chiefs en la NFL 2026? Los rivales que pueden definir su temporada

Tras un contundente arranque de 5 victorias en la temporada 2026 de la NFL, Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs perdieron 2 partidos y ahora buscan volver a consolidarse en la AFC y recuperar el dominio de la división AFC Oeste.

Luego de superar las primeras 8 semanas de competición y cumplir con su semana de descanso (Bye Week en la Semana 5), el calendario restante de Kansas City presenta choques cruciales en horario estelar y duelos de altísima exigencia.

Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs (Foto: IG / @ patrickmahomes)

El calendario restante de los Kansas City Chiefs en 2026

A continuación se detallan todos los partidos que disputará el equipo dirigido por Andy Reid en la recta final de la temporada regular:

Semana 9 (8 de noviembre): vs. New York Jets

vs. New York Jets Semana 10 (15 de noviembre): en Atlanta Falcons

en Atlanta Falcons Semana 11 (22 de noviembre): vs. Arizona Cardinals

vs. Arizona Cardinals Semana 12 (26 de noviembre - Acción de Gracias): en Buffalo Bills

en Buffalo Bills Semana 13 (3 de diciembre - Thursday Night Football): en Los Angeles Rams

en Los Angeles Rams Semana 14 (13 de diciembre): en Cincinnati Bengals

en Cincinnati Bengals Semana 15 (21 de diciembre - Monday Night Football): vs. New England Patriots

vs. New England Patriots Semana 16 (27 de diciembre): vs. San Francisco 49ers

vs. San Francisco 49ers Semana 17 (3 de enero de 2027): en Los Angeles Chargers

en Los Angeles Chargers Semana 18 (10 de enero de 2027): vs. Las Vegas Raiders

Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs (Foto: IG / @ patrickmahomes)

Los 3 choques clave que definirán su destino

De todo el tramo final, hay tres duelos que se catalogan como auténticas finales anticipadas para el futuro de Mahomes y los Chiefs de cara a los playoffs: