¿Qué partidos le quedan a Patrick Mahomes y los Chiefs en la NFL 2026? Los rivales que pueden definir su temporada

Tras un contundente arranque de 5 victorias en la temporada 2026 de la NFL, Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs perdieron 2 partidos y ahora buscan volver a consolidarse en la AFC y recuperar el dominio de la división AFC Oeste.
Luego de superar las primeras 8 semanas de competición y cumplir con su semana de descanso (Bye Week en la Semana 5), el calendario restante de Kansas City presenta choques cruciales en horario estelar y duelos de altísima exigencia.
El calendario restante de los Kansas City Chiefs en 2026
A continuación se detallan todos los partidos que disputará el equipo dirigido por Andy Reid en la recta final de la temporada regular:
- Semana 9 (8 de noviembre): vs. New York Jets
- Semana 10 (15 de noviembre): en Atlanta Falcons
- Semana 11 (22 de noviembre): vs. Arizona Cardinals
- Semana 12 (26 de noviembre - Acción de Gracias): en Buffalo Bills
- Semana 13 (3 de diciembre - Thursday Night Football): en Los Angeles Rams
- Semana 14 (13 de diciembre): en Cincinnati Bengals
- Semana 15 (21 de diciembre - Monday Night Football): vs. New England Patriots
- Semana 16 (27 de diciembre): vs. San Francisco 49ers
- Semana 17 (3 de enero de 2027): en Los Angeles Chargers
- Semana 18 (10 de enero de 2027): vs. Las Vegas Raiders
Los 3 choques clave que definirán su destino
De todo el tramo final, hay tres duelos que se catalogan como auténticas finales anticipadas para el futuro de Mahomes y los Chiefs de cara a los playoffs:
- Vs. Buffalo Bills (Semana 12 - Día de Acción de Gracias): Uno de los clásicos modernos de la Conferencia Americana. Medirse ante Josh Allen en el New Highmark Stadium en jornada festiva será una prueba de fuego para definir el sembrado número uno de la AFC.
- Vs. Cincinnati Bengals (Semana 14): La rivalidad entre Patrick Mahomes y Joe Burrow suma un nuevo capítulo en Paycor Stadium. Ganar en territorio enemigo en diciembre suele ser el termómetro para aspirantes al Super Bowl.
- Vs. San Francisco 49ers (Semana 16): La reedición de batallas memorables en el Arrowhead Stadium en plena víspera de fin de año marcará el ritmo defensivo y ofensivo antes del cierre divisional.