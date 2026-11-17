Poco margen de error es el que enfrentará la Selección Mexicana de Futbol ante Jamaica en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. La derrota en Kingston obliga a los pupilos de Rafael Márquez a ir con todo al frente desde el primer minuto y no sufrir en la parte complementaria.

En dado caso que los caribeños derroten 3-2 a México en la Sultana del Norte, tendremos dos tiempos extra de 15 minutos cada uno y si la igualdad persiste, tendremos definición desde los 11 pasos.

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Los escenarios que encara México

Cualquier triunfo de la Selección Mexicana por dos o más goles ante Jamaica les da el pase a las semifinales de la Concacaf Nations League

Un 3-2 a favor de México manda la serie a tiempos extra y en caso de que siga la igualdad, habría penales

Empate o victoria de Jamaica le da el boleto a los caribeños al Final Four

Triunfo de México por un gol, pero, Jamaica anotó más de dos anotaciones, le da el pase a los caribeños por goles de visitante.

Por otro lado, veremos con que cara sale el cuadro de Jamaica en el Gigante de Acero. Un gol de los caribeños, obliga a México a anotar por lo menos dos tantos en el encuentro.