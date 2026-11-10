¿Qué significa que un árbitro de la Liga BBVA MX levante un brazo de forma recta por encima de su cabeza y lo mantenga levantado hasta que se realice un saque?

En la Liga BBVA MX y en la mayoría de torneos internacionales, hay diferentes señas importantes que hacen los árbitros para sancionar o dar ciertas indicaciones a los futbolistas en el terreno de juego y hoy te vamos a explicar el significado de que levante un brazo de forma recta por encima de su cabeza y lo mantenga levantado hasta que el balón sea jugado.

Cuando el árbitro de un partido de la Liga BBVA MX levanta un brazo de forma recta por encima de su cabeza y lo mantiene en esa posición hasta que se ejecute el saque, está indicando que se ha concedido un tiro libre indirecto.

“El árbitro indicará un tiro libre indirecto levantando un brazo por encima de la cabeza; esta señal se mantendrá hasta que se ejecute el tiro y el balón toque a otro jugador, deje de estar en juego o esté claro que no es posible marcar un gol directamente”. informa la FMF en el reglamento de juego.

La señal sirve para distinguir este tipo de falta de un tiro libre directo, en el que el árbitro normalmente señala hacia la portería con el brazo extendido a un lado.

¿Qué es un tiro libre indirecto?

Un tiro libre indirecto ocurre cuando el árbitro marca una falta técnica o una infracción en la que no se busca hacer daño físico directo. La regla principal es que no se puede marcar un gol directamente; el balón debe tocar a otro jugador.

El árbitro mantiene el brazo levantado precisamente para que todos los jugadores, el banquillo y el público sepan que aplica esta restricción; solo baja el brazo cuando el balón ha sido tocado por un segundo jugador, ha salido del campo o queda claro que ya no es posible marcar gol de forma directa.

¿Cuándo se marca un tiro libre indirecto?

El tiro libre indirecto se señala cuando: