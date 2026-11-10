¿Qué significa que un equipo de la Liga MX no cumpla con la regla de menores?

Se avecina la última jornada del Torneo Apertura 2026 y hay equipos que tienen que sacar la calculadora y no solo para ver si pasan a la liguilla del futbol mexicano. La regla de minutos de menores se ha convertido en un ‘problema’ de cabeza para algunos clubes y por ello, tendrán que cumplirla si no quieren que se les quite tres puntos y se les sancione de manera económica.

El reglamento es claro, cada conjunto tiene que registrar 1170 minutos disputados por futbolistas de 22 años o menos en la fase regular y además, no se pueden sumar más de 225 minutos por compromiso.

Los equipos que aún faltan por cumplir los minutos de menores

1. Toluca / 1,129′ (41′ minutos para cumplir)

2. Puebla / 1,154′ (16’)

3. Santos / 1,134′ (36’)

4. Querétaro / 1,124′ (46’)

5. León / 1,079′ (91’)

6. Tigres / 1,068′ (102’)

7. Monterrey / 1,062′ (108’)

Cabe destacar que, Gallos Blancos y los Rayados parten con ventaja tras tener dos partidos aún por disputarse. Ambos conjuntos se verán las caras en La Corregidora en plena Fecha FIFA (sábado 14 de noviembre a las 5:00 pm) en partido pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026.

Por otro lado, parece que no habrá necesidad de alguna sanción para ninguno de los clubes involucrados en la falta de minutos ya que son dígitos que se pueden resolver en un solo compromiso.

Finalmente, veremos cuántos minutos registran tanto Gallos como Querétaro en su partido y podrían llegar ‘limpios’ para la última jornada de la fase regular.