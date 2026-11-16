La fase regular del Torneo Apertura 2026 está a punto de concluir y hay un tema que afecta directamente a seis equipos de la Liga MX; el de los minutos de jugadores menores.

Con 1170 minutos por cumplir, Rayados de Monterrey, Club León, Santos Laguna, Puebla, Deportivo Toluca y los Tigres de la UANL aún no no logran alcanzar dicha cifra y la sanción los podría sacar de posiciones de liguilla. Cabe recordar que, la sanción es tres unidades menos en la tabla general, por lo que los equipos que aún están en la pelea por meterse a la fase final tendrán que cumplir los minutos.

Equipos de Liga MX que aún faltan por cumplir regla de menores

Puebla - 16

Toluca - 41

Rayados de Monterrey - 18

Santos Laguna - 36

Club León - 91

Tigres UANL - 103

De momento, podríamos ver tanto a La Fiera como al equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich alinear dos juveniles en busca de concretar los mimutos lo más rápido posible. Por otro lado, los otros cuatro conjuntos no tienen tan complicado el cumplir la regla en el último partido de la fase regular del Apertura 2026.

Tabla general Liga MX

Cruz Azul – 32 pts América – 30 pts Guadalajara (Chivas) – 30 pts Toluca – 27 pts Atlas – 27 pts Santos Laguna – 25 pts Monterrey – 24 pts León – 23 pts Pachuca – 22 pts Tijuana – 22 pts Pumas UNAM – 21 pts Querétaro – 20 pts Puebla – 19 pts Atlético de San Luis – 19 pts Tigres – 15 pts Atlante – 14 pts Necaxa – 13 pts FC Juárez – 11 pts

Cabe recordar que, en la última fecha se verán las caras el León y Santos Laguna en un duelo que definirá prácticamente su situación en el torneo, además, veremos seguramente a juveniles desde el inicio.