Querétaro vs Rayados de Monterrey EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 14 de noviembre; marcador online del partida pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en Estadio Corregidora

El Querétaro y Rayados aun mantiene aspiraciones de clasificarse en la Liguilla, pero necesitan ganar a como dé lugar este partido pendiente de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX a disputarse este sábado 14 de noviembre en la cancha del Estadio de la Corregidora.

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Estadio de la Corregidora, el recinto donde se juega el Pachuca vs Monterrey

El emblemático estadio de Querétaro será donde se juegue el encuentro pendiente de la Jornada 7. Este recinto cuenta con una capacidad de 35 575 aficionados y fue inaugurado en 1985, por lo que cuenta con 41 años de historia.