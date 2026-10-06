Rafa Márquez califica la trayectoria de Memo Ochoa en Selección Mexicana: “Es una leyenda del futbol”

Rafael Márquez y la Selección Mexicana de Futbol vivieron su primera noche amarga en esta nueva era del combinado nacional y las miradas se fueron directamente a Raúl Rangel. El arquero de las Chivas del Guadalajara lamentablemente tuvo dos errores en la derrota contra los Estados Unidos y rápidamente vino a la mente de mucho el nombre de un histórico guardameta; Guillermo Ochoa.

En conferencia de prensa previo al duelo contra la Selección Nacional de Chile, el director técnico mexicano no quiso meterse en problemas al hablar sobre su Rangel y Ochoa:"He convivido con Memo dentro y fuera de la cancha, es un gran ser humano y siempre ha sido un gran profesional, el tema de las comparaciones nunca me ha gustado porque todos somos únicos y diferentes, pero Memo para la Selección fue alguien importantísimo en momentos importantísimos y es una leyenda del futbol.

Es alguien que ha conseguido seis mundiales, uno de los primeros al igual que los dos cracks (Lionel Messi y Cristiano Ronaldo), así que se convierte en un crack y muy merecido el homenaje, me da mucho gusto por él y seguramente le daré un abrazo"., mencionó el canterano del Atlas de Guadalajara.

Cabe recordar que, podríamos ver a Alex Padilla en el arco mexicano ante los andinos en busca de darle descanso al 'Tala' y sobretodo calmar la situación tras su noche ante Team USA. Por otro lado, Márquez no podrá contar con Gilberto Mora, Mateo Chávez, Luis Romo e Hirving Lozano para el último duelo de esta Fecha FIFA, por lo que podremos ver caras nuevas en el 11 titular.

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