Este jueves 5 de noviembre del 2026, la Selección Mexicana dio a conocer en sus redes sociales la convocatoria de Rafael Márquez para los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League y hay seis jugadores que son las nuevas sorpresas.

Las sorpresas en la convocatoria de México

Las 6 sorpresas que convocó Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica son:

Rodrigo Huescas ( Copenhague , Dinamarca)

( , Dinamarca) Armando León ( NK Osijek , Croacia).

( , Croacia). Jesús ‘ Tecatito ’ Corona ( Rayados de Monterrey )

‘ ’ ( de ) Alexis Vega ( Toluca )

( ) Andrés Montaño ( Cruz Azul )

( ) Jesús Orozco ‘Chiquete’ (Cruz Azul)

Los seis jugadores tienen su primera convocatoria al mando de Márquez, el DT quiere ver lo que le puede aportar a México tomando en cuenta el buen nivel que han tenido con sus respectivos equipos.

La gran mayoría son jugadores que ya cuentan con experiencia en convocatorias de la Selección Mexicana, el único futbolista que tendrá su primera convocatoria es el delantero Armando León del conjunto NK Osijek.

Debido a su buen rendimiento en el NK Osijek de la liga de Croacia, fue que logró ganarse ser convocado. Por el momento, registra 13 partidos disputados en los que ha logrado marcar 5 goles y dar 2 asistencias en un total de 1037 minutos en el terreno de juego. Se posiciona como uno de los delanteros mexicanos que mejor momento vive.

En el caso de Rodrigo Huescas, regresa a la Selección Mexicana luego de la fuerte lesión que sufrió y lo mantuvo fuera de las canchas haciéndolo perderse el Mundial 2026. Un jugador que normalmente era titular por la banda, vuelve para pelear por su lugar.

En el caso de Alexis Vega, el futbolista había declarado tras un partido con Toluca que iba analizar su continuidad con México, el atacante se mantendría un tiempo más con la Selección con esta nueva convocatoria.

Dos figuras de Cruz Azul que regresan a la Selección Mexicana

En el caso de Andrés Montaño, su buen nivel con Cruz Azul lo hacen regresar a la Selección Mexicana, buscando disputar apenas su segundo encuentro con los colores de México.

Otro jugador celeste que vuelve es Jesús ‘Chiquete’ Orozco que tras recuperarse de su lesión, regresa a la Selección buscando ganarse un lugar.