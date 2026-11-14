Rafael Márquez tras derrota de Selección Mexicana: ‘’No estoy conforme...’'

Noche muy agridulce para la Selección Mexicana de Futbol en su partido ante Jamaica en Kingston. Un 11 prácticamente mundialista no se encontró en patio ajeno y terminó cayendo con el cuadro caribeño por 3-2. En el papel, la eliminatoria está viva, sin embargo, Rafael Márquez no quedó nada conforme con lo hecho por sus pupilos.

Tras el descalabro frente a los ‘Reggae Boys’', el timonel mexicano reiteró su preocupación por su primera línea “Tenemos que hacernos conscientes porque ya no es la primera vez, es casi la misma línea defensiva a la que participó en el Mundial y estuvieron extraordinarios, sabiendo que obviamente los contextos no son iguales, pero yo creo que sí hay que exigirnos a intentar no volver a cometer este tipo de errores que nos están costando ir abajo en el marcador”, destacó.

Dos goles que son vida

Por otro lado, Márquez aplaudió el hecho de que sus pupilos fueron para adelante y consiguieron dos tantos que hacen mucho más manejable la serie: “Creo que quedarnos con lo positivo que es la reacción, de cómo reaccionó el equipo, de los cambios que ayudaron mucho también a esa reacción y aprovechar ahora la localía, creo que también Monterrey es una ciudad en la que nos pueda ayudar con el ambiente, nos puede ayudar a con el apoyo y esperamos eso en el siguiente partido”, dijo.

Finalmente, hizo enfásis en ‘Morita’, el jugador que destapó la reacción mexicana: “De lo exigente que soy, no estoy conforme con la actuación del equipo. No fue un buen partido. Lo que sí se puede mejorar, creo que la reacción del equipo, es lo que hay que destacar. Sobre todo los jóvenes. Gil Mora, fue un gran partido de él, demostrando carácter y personalidad. El resultado ayuda un poco, siendo una eliminatoria que tenemos la vuelta en casa. Pero eso no quita que esté descontento con que no fue un buen partido”, acotó.

Recuerda que el partido de vuelta lo podrás vivir por la señal de TV Azteca a través de Azteca Siete este martes 17 de noviembre en punto de las 8:20 pm con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.