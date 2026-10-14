¡Más GRAVE de lo que se esperaba! Revelan el tiempo que estará fuera de las canchas por su lesión de Raúl Jiménez

Este miércoles 14 de octubre del 2026, los Wolves dieron a conocer en sus redes sociales que Raúl Jiménez estará de baja un tiempo considerable pues su lesión no ha respondido al tratamiento que era la primera opción y al no dar resultados, ahora tendrá que pasar por una operación.

Jiménez será baja hasta enero de acuerdo con los Wolves, que esperan que para enero pueda regresar a las canchas.

"Tras los últimos análisis y conversaciones con varios especialistas, el delantero mexicano será operado de la rodilla el viernes y se espera que esté de baja hasta enero. Hayward habló con wolves.co.uk sobre Jiménez, así como sobre Rodrigo Gomes, Bertrand Traoré y Boubacar Traoré".

An update on Raul Jimenez's injury status. https://t.co/oUTlX6BFgD — Wolves (@Wolves) October 14, 2026

La lesión de Raúl Jiménez

Jiménez sufrió una lesión en su ligamento colateral medial de la rodilla izquierda contra el Everton, la cual lo ha mantenido fuera de las canchas por un mes. El futbolista será operado para que le puedan reparar su ligamento. Su operación será este viernes 16 de octubre y se espera que tenga una recuperación de tres meses.

“Raúl se lesionó el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda contra el Everton, hace ya cuatro semanas, y lamentablemente la lesión no ha respondido como esperábamos, así que hemos decidido que lo mejor es operarlo para reparar el ligamento. Normalmente, una lesión leve de este tipo se cura por sí sola, pero esta no ha respondido como esperábamos, y tras realizarle ecografías regularmente durante las últimas tres semanas, el ligamento no está sanando como se esperaba. Hemos consultado con varios especialistas en rodilla y hemos decidido que la mejor opción es operarlo para tener un control total de los plazos y saber con certeza cuándo volverá a jugar.”

Los pasos en la recuperación de Raúl Jiménez

La recuperación de Raúl será en diferentes pasos, primero fortalecer los músculos para mantener su volumen que tiene, posteriormente regresará al gym, pisicina y tras cuatro semanas hacer carga completa en sus actividades.

"Tras la cirugía, hay un periodo en el que no se puede hacer mucho mientras cicatriza la herida inicial. Para un cirujano de rodilla experimentado, es una cirugía bastante sencilla: el ligamento se vuelve a unir a la tibia y no se requiere reconstrucción. Las dos primeras semanas trabajará los músculos para mantener su volumen; después de dos semanas, una vez superada la fase postoperatoria inicial, podrá progresar en el gimnasio y la piscina y comenzar a realizar actividades con carga completa alrededor de las cuatro semanas".

El mensaje de Raúl Jiménez "volveré más fuerte que nunca"

Raúl Jiménez mandó un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que va a regresar más fuerte tras su lesión y el proceso que pasará de recuperación.

"La vida siempre nos pone pruebas, y esta es una más que voy a superar. 💪🏼

Sé que el camino no será fácil, pero también sé de lo que soy capaz.

Esto no me detiene, solo me prepara para volver más fuerte.

Un día a la vez, con paciencia, disciplina y la misma mentalidad de siempre.

Volveré. Y volveré más fuerte que nunca".

