Tampa Bay Rays vs Cleveland Guardians: Ver EN VIVO Y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 16 de octubre; Juego 4de la Serie de Campeonato de la Liga Americana

La Serie de Campeonato de la Liga Americana llega a un punto clave este viernes. Los Cleveland Guardians reciben a los Tampa Bay Rays en el Juego 4, con ventaja de 2-1 en una serie al mejor de siete partidos. Una victoria local dejaría a Cleveland a un triunfo de avanzar a la Serie Mundial; Tampa Bay necesita empatar la eliminatoria para recuperar terreno.

Los Guardians llegan impulsados por el triunfo de 3-2 en el te

Juego 4

rcer encuentro, decidido por un cuadrangular de dos carreras de Petey Halpin. Ahora, Cleveland recurrirá a Shawn Armstrong, quien ha permitido apenas un hit en 5 entradas y un tercio durante esta postemporada, con cinco ponches. El derecho regresó a la actividad al cierre de la campaña regular después de sufrir una distensión en la pantorrilla a finales de julio.

Por Tampa Bay, Nick Martínez será el encargado de abrir. Durante la temporada regular registró marca de 15-6 y efectividad de 3.10, además de ocupar el tercer lugar de la Liga Americana en aperturas en las que permitió tres carreras o menos, con 26. En su aparición más reciente en la postemporada, ante los Yankees, trabajó 3 entradas y 2 tercios, permitió cinco hits y dos carreras, otorgó una base por bolas y ponchó a tres bateadores.

El clima también mantiene la atención sobre el encuentro. El pronóstico anticipa lluvia durante buena parte de la noche en Cleveland, aunque se espera una ventana favorable entre las 8 y las 11 de la noche, hora del Este. El inicio fue programado para las 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, después de que Milwaukee completara la barrida sobre los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Armstrong tendrá un significado especial en este regreso a Cleveland. Fue seleccionado por la organización en el draft de 2011 y debutó en las Grandes Ligas cuatro años después. Tras pasar por varias organizaciones, volvió a la franquicia que le abrió las puertas al beisbol profesional.

Con Cleveland a dos victorias de avanzar y Tampa Bay obligado a responder, el Juego 4 puede cambiar el rumbo de la serie. Sigue aquí el minuto a minuto, las jugadas decisivas y el resultado de Rays vs Guardians.