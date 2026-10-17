Real Betis 0-1 Barcelona: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 17 de octubre, partido de la Jornada 9 de LaLiga; marcador online

El Estadio La Cartuja se prepara para recibir un choque electrizante entre dos equipos en un estado de forma sensacional. El Real Betis llega motivado tras vencer 3-2 al Porto en la Champions League y sumar seis victorias en sus últimos siete encuentros oficiales. Los verdiblancos igualan su mejor arranque histórico en LaLiga (mismo registro de la temporada 1934-35 en la que salieron campeones) y buscarán dar el golpe ante el líder para demostrar que están para pelear por todo. Con ocho triunfos consecutivos en su fortín, la localía será su gran baza.

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick vive un inicio de campaña implacable. Tras remontar y golear 4-1 al Galatasaray a mitad de semana, los azulgranas firman pleno de diez victorias en diez partidos oficiales. Con un ataque desatado que promedia 4,3 goles por encuentro (su mejor marca ofensiva en un arranque en los últimos 100 años) y 21 tantos anotados en cinco salidas, el Barça busca su noveno choque consecutivo marcando tres o más goles.

Pronóstico del Betis vs Barcelona hoy sábado 17 de octubre 2026

El pronóstico del marcador para el partido entre Real Betis y FC Barcelona es de 1-2 a favor del conjunto visitante, seguido muy de cerca por la posibilidad de un 1-3.

Horario y dónde seguir en vivo el Betis vs Barcelona

Horario: 10:30 horas tiempo del centro de México

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