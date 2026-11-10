Real Madrid, Chelsea y Manchester City vuelven hoy martes 10 de noviembre a la Champions League Femenil; partidos y horarios de la jornada 4

Con cinco encuentros inicia la Jornada 4 de la UEFA Champions League Femenina entrando en acción los conjuntos de Chelsea, Real Madrid y Manchester City buscando afianzarse en los puestos de arriba de la tabla para avanzar a los octavos de final.

Chelsea, que se encuentra en los cuatro puestos que pasan directo a cuartos de final, se enfrenta al equipo de Hacken en territorio sueco. El encuentro no será fácil para las inglesas por la fortaleza del conjunto local que se acrecentar cuando juega en su casa, en el Nordic Wellness Arena.

Por su parte, Real Madrid recibe al París FC en la cancha del Estadio Alfredo di Stéfano en un encuentro sumamente parejo, el conjunto blanco y las francesa tiene una diferencia de una unidad, un triunfo de cualquier equipo lo posesionaría en puestos que casi les asegura un lugar en los playoffs.

Manchester City viaja a Milán para enfrentar a la escuadra del Inter. Las inglesas no conocen la derrota, pero tampoco saben lo que es ganar, por lo que al momento suman 3 unidades y deben buscar la victoria si aspiran a conseguir su boleto directo y no quedarse en la fase de los playoffs. Inter, aunque suma 4 unidades, tampoco debe confiarse y en el U-Power Stadium tiene la obligación de quedarse con los puntos

Partidos de la Jornada 4 de la UEFA Champions League Femenina

Hacken vs Chelsea | Nordic Wellness Arena | 11:45 horas

Real Madrid vs París FC | Estadio Alfredo di Stéfano | 11:45 horas

Inter vs Manchester United | U-Power Stadium | 14:00 horas

PSG vs Bayern Munich | Parque de los Príncipes | 14:00 horas

Roma vs Servette | Stadio Tre Fontane | 14:00 horas

Tabla de la UEFA Champions League Femenina