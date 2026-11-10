Real Madrid, Chelsea y Manchester City vuelven hoy martes 10 de noviembre a la Champions League Femenil; partidos y horarios de la jornada 4

Con cinco encuentros inicia la Jornada 4 de la UEFA Champions League Femenina entrando en acción los conjuntos de Chelsea, Real Madrid y Manchester City buscando afianzarse en los puestos de arriba de la tabla para avanzar a los octavos de final.
Chelsea, que se encuentra en los cuatro puestos que pasan directo a cuartos de final, se enfrenta al equipo de Hacken en territorio sueco. El encuentro no será fácil para las inglesas por la fortaleza del conjunto local que se acrecentar cuando juega en su casa, en el Nordic Wellness Arena.
Por su parte, Real Madrid recibe al París FC en la cancha del Estadio Alfredo di Stéfano en un encuentro sumamente parejo, el conjunto blanco y las francesa tiene una diferencia de una unidad, un triunfo de cualquier equipo lo posesionaría en puestos que casi les asegura un lugar en los playoffs.
Manchester City viaja a Milán para enfrentar a la escuadra del Inter. Las inglesas no conocen la derrota, pero tampoco saben lo que es ganar, por lo que al momento suman 3 unidades y deben buscar la victoria si aspiran a conseguir su boleto directo y no quedarse en la fase de los playoffs. Inter, aunque suma 4 unidades, tampoco debe confiarse y en el U-Power Stadium tiene la obligación de quedarse con los puntos
Partidos de la Jornada 4 de la UEFA Champions League Femenina
- Hacken vs Chelsea | Nordic Wellness Arena | 11:45 horas
- Real Madrid vs París FC | Estadio Alfredo di Stéfano | 11:45 horas
- Inter vs Manchester United | U-Power Stadium | 14:00 horas
- PSG vs Bayern Munich | Parque de los Príncipes | 14:00 horas
- Roma vs Servette | Stadio Tre Fontane | 14:00 horas
Tabla de la UEFA Champions League Femenina
- Barcelona - 9 puntos (directo 4tos de final)
- Lyon - 7 puntos (directo 4tos de final)
- Arsenal - 7 puntos (directo 4tos de final)
- Chelsea - 7 puntos (directo 4tos de final)
- Juventus - 6 puntos (playoffs 8vos de final)
- PSG - 5 puntos (playoffs 8vos de final)
- Bayern Munich - 5 puntos (playoffs 8vos de final)
- Inter - 4 puntos (playoffs 8vos de final)
- Real Madrid - 3 puntos (playoffs 8vos de final)
- Manchester City - 3 puntos (playoffs 8vos de final)
- Koge - 3 puntos (playoffs 8vos de final)
- Benfica - 3 puntos (playoffs 8vos de final)
- Servette - 3 puntos
- París FC - 2 puntos
- Austria Viena - 1 punto
- Hacken - 1 punto
- Roma - 1 punto
- Leuven - 1 punto