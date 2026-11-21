El Real Madrid recibe hoy sábado 21 de noviembre al Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 13 de LaLiga 2026-27.

El equipo dirigido por José Mourinho llega en un gran momento futbolístico con el objetivo de seguir en la pelea directa por el liderato del campeonato español.

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En cuanto a su posición en la tabla, el conjunto merengue marcha como sublíder con 30 puntos, producto de 10 victorias y 2 derrotas, lo que lo mantiene a tres unidades del Barcelona. Los blancos encadenan una racha de ocho triunfos consecutivos en todas las competencias tras haber goleado 0-3 al Valencia en Mestalla la fecha anterior, con anotaciones de Federico Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé.

Además, el cuadro capitalino busca su sexta victoria al hilo como local en el torneo local.

Para este compromiso, la principal novedad en la convocatoria es el regreso de Vinícius Júnior, quien vuelve a estar disponible tras cumplir su partido de suspensión.