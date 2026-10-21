Real Madrid vs Leipzig EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 21 de octubre, partido de Jude Bellingham y Kylian Mbappé por la Jornada 3 de la UEFA Champions League

Este miércoles 21 de octubre del 2026, sigue la actividad de la Jornada 3 de la UEFA Champions League y uno de los encuentros más llamativos es el Real Madrid vs Leipzig. El encuentro se va a disputar en el Estadio Santiago Bernabéu y podrás seguir todas las acciones del encuentro aquí EN VIVO y GRATIS.

Así llegan Real Madrid y Leipzig

Bajo el mando de José Mourinho, Real Madrid busca su tercera victoria consecutiva en Champions League tras vencer a Inter y Roma. En Liga goleó 4-1 al Sevilla y mantiene un récord impecable en casa esta temporada. Para el encuentro podrá tener a Vinícius Jr., Mbappé y Yan Diomande que llegan en un buen nivel.

Por su parte, el RB Leipzig, llega con solo 3 puntos en Champions luego de caer ante el Como y vencer al PSV. En la Bundesliga sufrió una goleada 6-1 ante el Bayern.

Alineaciones confirmadas Real Madrid vs Leipzig

La alineación de Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois (1)¿

Defensa: Federico Valverde (8), Antonio Rüdiger (22), Dean Huijsen (4), Álvaro Carreras (18)

Centrocampo: Eduardo Camavinga (6), Bernardo Silva (20), Arda Güler (15)

Ataque: Vinícius Júnior (7), Jude Bellingham (5), Kylian Mbappé (10)

ALINEACIÓN DE RB LEIPZIG

Portero: Maarten Vandevoordt (26)

Defensa: Ridle Baku (17), Willi Orban (4), Castello Lukeba (23), David Raum (22)

Centrocampo: Nicolas Seiwald (13), Neil El Aynaoui (21)

Ataque: Antonio Nusa (7), Brajan Gruda (10), Christopher Nkunku (28), Rômulo (40)

Posiciones de Real Madrid vs Leipzig

En esta fase de la UEFA Champions League, Real Madrid se encuentra en la posición número 10, con un total de 6 puntos tras dos partidos disputados y dos victorias conseguidas. Una victoria los llevaría al segundo o tercer lugar, dependiendo de los goles que anoten.

Por otra parte, tenemos a RB Leipzig, quien, tras dos jornadas disputadas, solo ha conseguido cosechar una victoria y una derrota, por lo que suma 3 puntos y se encuentra en la posición número 23.

¿Dónde mirar en vivo Real Madrid vs RB Leipzig?

Podrás mirar en vivo toda la cobertura que estamos haciendo del partido en directo, con todos los goles, actualizaciones en tiempo real, jugadas y goles.

¿Juega Kylian Mbappé?

José Mourinho, el entrenador del Real Madrid, decidió que Kylian Mbappé sería uno de los once jugadores titulares, por lo que el francés se encuentra en el terreno de juego para arrancar el encuentro.

