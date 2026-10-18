Real Madrid vs Sevilla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 18 de octubre, partido de LaLiga; marcador online

El Real Madrid de José Mourinho afronta un examen crucial este domingo ante el Sevilla. A pesar del descontento del técnico con el juego reciente, el conjunto merengue presume cinco victorias en seis duelos oficiales (V5, D1), destacando la épica remontada 4-3 ante la Roma a mitad de semana. Con El Clásico en el horizonte, ganar es imperativo para no alejarse del líder Barcelona. La fortaleza blanca en casa es su mayor respaldo, registrando siete triunfos ligueros consecutivos en el Bernabéu y marcando exactamente cuatro goles en cuatro de sus últimas cinco apariciones locales.

Por su parte, el Sevilla llega en el sexto puesto firmando su mejor arranque en cinco años (V4, E1, D3), aunque dolido tras ceder un agónico 3-3 ante Levante al minuto 100. Los andaluces buscan dejar atrás los fantasmas del descenso afianzados en una sólida racha a domicilio: continúan invictos como visitantes esta campaña (V2, E2), su mejor registro fuera de casa desde la 2011-12. Además, han evitado la derrota en cuatro de sus últimos seis desplazamientos a la capital.

Pronóstico del Real Madrid vs Sevilla hoy domingo 18 de octubre 2026

El conjunto merengue busca imponer su jerarquía como local y aprovechar el apoyo de su afición para sumar tres puntos vitales en la parte alta de la tabla.

Marcador Probable: 2 - 1 o 3 - 1 a favor del Real Madrid.

Horario y dónde seguir en vivo el Real Madrid vs Sevilla

Horario: 13:00 horas tiempo del centro de México

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