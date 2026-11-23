Un nuevo fracaso para los Pumas de la UNAM se consumó en el Torneo Apertura 2026, el equipo del Pedregal quedó fuera de la liguilla y tendrán que planear desde ya el siguiente semestre. En la directiva auriazul aún confían en el proyecto de Esteban Solari por lo que no habría ningún movimiento en el banquillo para la siguiente temporada.

De acuerdo a información del periodista César Luis Merlo, el director técnico argentino seguirá en el banquillo de los Pumas de la UNAM a pesar de no cumplir con las expectativas en su primer torneo. Solari tiene vínculo hasta 2028 con la entidad auriazul y de momento, la directiva no de viable un cambio de timonel.

Por sí fuera poco, los 21 puntos que cosechó el ‘Tano’ al mando de los Pumas fue igual a lo que hizo Efraín Juárez en su primer campaña, por lo que parece hay margen de error en Universidad Nacional.

De superlíder y estar en la final a quedarse fuera

Vaya giro de 180 grados fue el que sufrió la escuadra de los Pumas de la UNAM en poco menos de un año. Hace unos meses, la afición auriazul se ilusionaba con la octava estrella tras una gran fase regular y hoy, tienen que ver la liguilla del Apertura 2026 por televisión.

Finalmente, se espera que si haya cambios en la plantilla. Podríamos haber visto los últimos minutos de Luciano Herrera como jugador de Pumas, aunado a ello, Fabrizio Domínguez señaló que no se le renovarían los contratos ni a Nathan Silva ni a Rubén Duarte, por lo que desde ya empezarían a escuchar ofertas por los zagueros.