El Thursday Night Football de la NFL en la Semana 11, enfrenta a dos equipos con récord perdedor, que buscarán levanta la cara y salir victoriosos, cuando en el Reliant Stadium, se midan los Indianápolis Colts ante los Houston Texans.

Con marca de 3-7, los Colts visitan a unos Texans con récord de 3-6, lo que expone desde el inicio su mala temporada 2026 en la NFL. Los Texans arriban dolidos después de desperdiciar una ventaja de 17 puntos ante Browns, descalabro que evidenció su incapacidad para finiquitar a los rivales.

Texans lograron cortar una pésima racha de cinco derrotas consecutivas con una victoria sobre los Dolphins, triunfo que les da oxígeno y un poco de motivación jugando ahora en casa.

Texans, descontentos por su temporada perdedora; buscan vencer a Colts en la temporada 2026 de la NFL luego de perder ante Cleveland

CJ Stroud, quaterback de Texans, no asimila dejar ir una ventaja de 17 puntos contra Cleveland hace cuatro días y ahora ante Colts en casa, se mentalizan por lo que deben de hacer para sacar una victoria en casa, recordando que vencer y destacarse depende de ellos mismos, apelando a la mentalidad para salir vencedores.

“No estoy del todo contento, pero creo que esta versión motivada de mí es una de las mejores que he visto”, dijo Stroud en la previa.

Colts, aceptan la última victoria como un impulso hacia la Semana 11 enfrentando a Texans

Shane Steichen, entrenador de Colts, no niega que la última victoria les dio una inyección de motivación, y lo toman como el impulso ante Texans.

“Creo que es muy importante conseguir una victoria. Han pasado cinco semanas y, obviamente, conseguimos una, lo que nos da un poco de impulso. Los muchachos se sienten bien... así que es fantástico obtener esa victoria, pero tenemos otro desafío por delante”, comentó el entrenador que también llevará sus argumentos para vencer en la Semana 11 y cambiar el récord perdedor paulatinamente.

Lo que tienes que saber del partido Colts vs Texans, de la Semana 11 de la NFL

Indianápolis (3-7) contra Houston (3-6).

Cuándo y dónde verlo: Jueves, 19:15 streaming canales específicos

Colts vienen de vencer a Dolphins 24-22

Texans llegan a casa tras perder contra los Browns 27-24.

Último encuentro Colts vs Texans: Los Colts vencieron a los Texans 19-17 el 27 de septiembre en Indianápolis.

NRG Stadium, el recinto donde Colts y Texans se enfrentan este Thursday Night Football

Indianapolis Colts y Houston Texans se verán cara a cara en el NRG Stadium, ubicado en Texas, por lo que el equipo de Houston será el que contará con la ventaja de la localía. Este estadio cuenta con capacidad para 72,220 espectadores.



