El Estadio Banorte, conocido mundialmente como Estadio Azteca, es uno de los escenarios más imponentes del deporte en todo el mundo. Si bien es cierto que siempre ha brillado por ser un recinto ligado al futbol, casa del Club América, la Selección Mexicana y sede de varias Copas del Mundo, también tiene un lugar especial en la NFL.

El Coloso de Santa Úrsula recibirá uno de los partidos más esperados del último tiempo a nivel nacional. Este fin de semana, San Francisco 49ers se enfrentarán a Minnesota Vikings por la Semana 11 de la NFL en el mítico Estadio Banorte. En la previa del encuentro, uno de los jugadores del cuadro californiano resaltó la enorme magnitud que tiene dicho recinto.

George Kittle se rinde ante la magnitud del Estadio Banorte

El ala cerrada de los 49ers compartió en una entrevista con Récord que el Estadio Banorte es un recinto único en el mundo y alentó a sus compañeros para que obtengan la energía de los aficionados del inmueble para sacar ventaja dentro del césped.

“A todos mis compañeros les digo que aprovechen la energía del Estadio Azteca, porque no creo que exista otro lugar en el mundo como ese. Cuando jugué ahí fue uno de los partidos más divertidos que he tenido. Desde el Himno Nacional hasta toda la gente cantando; es una atmósfera hermosa. Les digo que abracen esa energía y los impulse, porque es una experiencia única”, expresó Kittle.

George Kittle El ala cerrada de los 49ers destaca al Estadio Banorte (X: @49ers)

¿Cuándo fue la última vez que George Kittle jugó en el Estadio Banorte?

La última vez que George Kittle jugó en el Estadio Banorte fue el 21 de noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals. Aquella noche, el ala cerrada fue uno de los protagonistas del Monday Night Football en la Ciudad de México, con cuatro recepciones para 84 yardas y dos touchdowns.

Sus dos anotaciones llegaron tras pases de Jimmy Garoppolo. La primera fue de 39 yardas en el segundo cuarto, mientras que la segunda, de 32 yardas, puso el marcador definitivo en el último periodo. Ese fue también el último partido de temporada regular de la NFL en México antes del regreso de la liga este fin de semana.

Estadio Banorte ¿Cómo llegar al Estadio Azteca para el partido de la NFL? (Getty Images)

¿Cuándo y a qué hora juegan 49ers vs Vikings en el Estadio Banorte?

Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se enfrentarán este domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas, tiempo del centro de México. El encuentro corresponde a la Semana 11 de la temporada 2026 y será el primer Sunday Night Football que se dispute fuera de Estados Unidos.

Para los aficionados que tengan boleto, las puertas del Estadio Banorte abrirán a las 15:30 horas. La NFL pidió que el público esté en su lugar a más tardar a las 18:45 horas, 35 minutos antes de que arranque el partido.