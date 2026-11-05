Los Jacksonville Jaguars se enfrentan ante los Baltimore Ravens, en duelo de la Semana 9 de la NFL, al cual los Jaguars llegan con una marca ganadora ante los Cuervos que deben de sacar ventaja jugando en casa para componer su récord de 4-4 en la temporada 2026 en la NFL.

Jaguars llegan tras un triunfo dominador por 42-7 sobre los Colts, con el querterback Trevor Lawrence en gran momento en esta temporada, completando el 65.7% de sus pases, con 17 touchdowns y solo 4 intercepciones, por lo que será necesario que la defensiva de Cuervos corten sus envíos.

La defensiva terrestre de Jacksonville es la mejor de la temporada en la NFL, permitiendo solo 77.4 yardas terrestres por partido.

Como bajas está la del tackle defensivo DaVon Hamilton está fuera para toda la temporada y el corredor Bhayshul Tuten (tobillo/pie) está en duda hasta el último momento.

Lo que tienes que saber del Jaguars vs Ravens, semana 9 NFL

Partido: Jaguars vs Ravens

Hora del partido: 7:15 PM

Récords: Jaguars 5-3 Ravens 4-4

¿Qué clima habrá en Baltimore para el juego de Semana 9 de la NFL entre Jaguars y Ravens?

El clima que se pronostica en Baltimore, es de 21 grados centígrados, con un cielo ligeramente nublado y una probabilidad de lluvia del 12 por ciento. El juego no tiene ningún tipo de amenaza para una posible suspensión.

El último resultado de Jaguars vs Ravens en la NFL