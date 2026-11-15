La mayor remontada en la historia del Super Bowl: Cómo Tom Brady convirtió un 28-3 en una pesadilla para Atlanta

El 5 de febrero de 2017, los Patriotas de Nueva Inglaterra protagonizaron una de las victorias más memorables de la NFL al derrotar 34-28 a Atlanta en el Super Bowl LI. El equipo de Tom Brady estuvo abajo por 28-3 en el tercer cuarto, pero consiguió igualar el marcador y ganar durante el primer tiempo extra.

Nueva Inglaterra revirtió una desventaja de 25 puntos y conquistó el título en tiempo extra

La ventaja de Atlanta 28-3

Los Falcons comenzaron el encuentro con una defensa férrea que limitó la ofensiva de Nueva Inglaterra. Durante el segundo cuarto, Devonta Freeman anotó por tierra y Matt Ryan conectó un pase de touchdown con Austin Hooper para colocar el marcador 14-0.

Tom Brady Nueva Inglaterra derrotaron 34-28 a Atlanta en el Super Bowl LI.

Más tarde, Robert Alford interceptó un envío de Brady y devolvió el balón 82 yardas hasta la zona de anotación, con lo que Atlanta amplió la diferencia a 21-0. Mientras que los Patriots apenas consiguieron un gol de campo de Stephen Gostkowski antes del descanso y se fueron al vestidor con un marcador adverso de 21-3.

El marcador llegó a 28-3 con 8 minutos y 36 segundos por jugar el tercer cuarto, una diferencia de 25 puntos que los Patriotas estarían por remontar en un hecho histórico.

La remontada de Brady en el Super Bowl

La respuesta comenzó con un pase de cinco yardas de Brady a James White para conseguir un touchdown. Sin embargo, Gostkowski falló el punto extra, por lo que Nueva Inglaterra solo sumó seis unidades y quedó 28-9. Después, el pateador conectó un gol de campo de 33 yardas y acercó la distancia a 28-12.

La ofensiva de los Patriots empezó a acumular puntos, mientras su defensa obligó a Atlanta a entregar el balón sin ampliar su ventaja.En el último cuarto, Brady encontró a Danny Amendola con un pase de seis yardas para touchdown y White consiguió la conversión de dos puntos.

El marcador quedó 28-20. Más adelante, White anotó por tierra desde una yarda y Brady conectó con Amendola para otra conversión de dos puntos.Con esta jugada, Nueva Inglaterra empató el encuentro 28-28 y mandó el duelo al primer tiempo extra en la historia del Super Bowl. Nueva Inglaterra consiguió así borrar una desventaja de 25 puntos con una ofensiva que sumó 19 unidades durante el cuarto periodo.

La remontada y el campeonato de Brady

En el tiempo extra, Nueva Inglaterra ganó el sorteo y recibió primero el balón. Brady condujo una serie de ocho jugadas que recorrió 75 yardas y llegó hasta la zona de anotación. White consiguió el touchdown definitivo con una carrera de dos yardas, para conseguir el 34-28.

Tom terminó el partido con 43 pases completos en 62 intentos, 466 yardas y dos touchdowns por aire. Esas cifras establecieron marcas del Super Bowl en pases completos y yardas por pase.