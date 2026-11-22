El regreso de la NFL a México tendrá rock regiomontano en el descanso. The Warning será la banda encargada del show de medio tiempo de 49ers vs Vikings este domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca. Su presentación podría comenzar entre las 20:40 y las 20:50 horas, tiempo del centro de México.

El partido entre San Francisco y Minnesota corresponde a la Semana 11 de la temporada regular. Será el primero de la liga en la Ciudad de México desde 2022, cuando los propios 49ers vencieron a los Arizona Cardinals en el mismo estadio.

¿A qué hora toca The Warning en el medio tiempo de 49ers vs Vikings?

La NFL programó el inicio del partido para las 19:20 horas de la Ciudad de México. The Warning subirá al escenario al finalizar el segundo cuarto, por lo que la hora exacta dependerá del ritmo del juego y de las pausas durante la primera mitad.

Si los primeros dos cuartos duran entre 80 y 90 minutos, como calcula Excélsior, el descanso comenzaría entre las 20:40 y las 20:50 horas. Si quieres ver la actuación desde el principio, puedes sintonizar la transmisión unos minutos antes de esa franja.

Estadio Banorte ¿Cómo llegar al Estadio Azteca para el partido de la NFL? (Getty Images)

¿Quiénes integran The Warning, la banda del medio tiempo de la NFL en México?

La agrupación originaria de Monterrey, Nuevo León, está integrada por las hermanas Villarreal. Daniela toca la guitarra y lleva la voz principal, Paulina toca la batería y también canta, y Alejandra está a cargo del bajo y los coros.

Las tres llegan al Estadio Banorte diez días después de ganar el Latin Grammy a Mejor Canción de Rock por «Ego». Este año también publicaron su quinto álbum de estudio, Everything’s Falling, que incluye «Kerosene», tema que alcanzó el primer lugar de la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard. La NFL aún no ha dado a conocer qué canciones tocarán en el descanso.